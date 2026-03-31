México y Suiza quieren modernizar su TLC

México y Suiza acordaron analizar “a la brevedad” la modernización del tratado comercial que abarca a ambos países y que también incluye a Islandia, Noruega y Liechtenstein, informó el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez.

“En la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Camerún platiqué este domingo con Helene Budliger, secretaria de Economía de Suiza sobre el interés de México en diversificar sus exportaciones y en empezar a analizar la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y Suiza, y otros países como Islandia, Liechtenstein y Noruega conocido como EFTA (European Free Trade Association). Nos comprometimos a empezar el análisis a la brevedad”, dijo el funcionario en un post de la red social X.

Durante la reunión ministerial, el subsecretario de Comercio Exterior también sostuvo un encuentro con Maroš Šefčovič, comisionado de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, con quien conversó sobre la próxima firma del acuerdo comercial modernizado entre México y el bloque comunitario.

“Listos para la firma del Acuerdo por parte de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en el mes de mayo próximo”, dijo en otro post.

México ocupa la séptima posición entre las economías con más Tratados de Libre Comercio (TLC) en el mundo, de acuerdo con información de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

México cuenta con 23 TLC, superado por la Unión Europea (46), Reino Unido (38), Chile (31), la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC, 29), Singapur (27) y Turquía (24).

Otros países en desarrollo, como Perú, República de Corea, India y Panamá, también han suscrito varios TLC que están en vigor.

El gobierno mexicano ha dicho que redoblará esfuerzos por fortalecer sus vínculos comerciales con socios de fuera de la región norteamericana, con el propósito de diversificar sus exportaciones, en medio de los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos.