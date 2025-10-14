Mexicanos aumentaron su gasto en turismo extranjero en agosto del 2025

El turismo de mexicanos en el extranjero mostró cifras positivas en lo que va del 2025.

En el acumulado de enero a agosto se observó que los mexicanos que salieron del país gastaron 8,486 millones de dólares, según cifras del Banco de México.

Este nivel de gasto en turismo internacional es 22% mayor que el registro del mismo periodo del año previo.

Además es el gasto total acumulado más alto desde que se tienen registros.

Esto refleja que quienes pueden salir de México por turismo, cultura o recreación han ejercido un gasto mayor durante sus estancias.

En línea con el aumento del gasto total también se ha observado un aumento en el total de mexicanos que van al extranjero por turismo.