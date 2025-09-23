Disney debería cerrar ABC y llevar su contenido a streaming, sugiere Needham

Walt Disney debería cerrar la cadena ABC en lugar de venderla y transferir el contenido del canal a sus plataformas de streaming para reducir los riesgos regulatorios y desbloquear una valoración más alta, escribió la correduría Needham en una nota a clientes el martes.

La reciente "intervención de la FCC ha hecho que poseer licencias de radiodifusión sea demasiado caro y demasiado volátil para los accionistas de DIS, en nuestra opinión", dijo la correduría.

La decisión de Disney de retirar de antena el programa de Jimmy Kimmel la semana pasada avivó el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, en medio de la indignación de los conservadores por los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

La suspensión se produjo después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazó con investigar los comentarios de Kimmel sobre Kirk, lo que suscitó dudas sobre la autoridad reguladora, ya que la ley federal prohíbe a la FCC revocar la licencia de una emisora por una cobertura negativa u otro discurso que no guste al Gobierno.

Disney anunció el lunes el regreso del cómico a la televisión nocturna. La empresa de medios de comunicación no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la nota de Needham.

ABC es muy importante para el alcance de la audiencia de Disney y las negociaciones de derechos deportivos, incluso a medida que crece el streaming. Sin embargo, el negocio ha experimentado un declive en los últimos años, reflejando las tendencias de toda la industria a medida que la audiencia se desplaza cada vez más hacia el streaming.