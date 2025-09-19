Guionistas protestan en Nueva York contra censura y suspensión de Jimmy Kimmel

Los guionistas de cine y televisión realizaron una manifestación por la libertad de expresión en Nueva York el viernes para protestar contra la suspensión por parte de Disney del presentador Jimmy Kimmel y contra los esfuerzos del presidente Donald Trump para castigar a los conductores que hablan mal de él o del activista de derecha Charlie Kirk.

ABC, la cadena de televisión propiedad de Walt Disney Co. DIS.N , suspendió indefinidamente el espacio "Jimmy Kimmel Live!" esta semana después de que el presentador de programas de entrevistas Kimmel hablara de Kirk y se burlara del mandatario durante su monólogo de apertura en el programa del lunes.

Algunos conservadores se indignaron con el monólogo. El director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), designado por Trump, amenazó con tomar medidas regulatorias, lo que alarmó a los demócratas y a los grupos de derechos civiles, que acusaron a la actual administración de censurar inconstitucionalmente a los medios críticos. Los propietarios de muchas cadenas de televisión locales afiliadas a ABC anunciaron que no emitirían el programa hasta que Kimmel se disculpara con la familia de Kirk.

Disney ya ha sido blanco de críticas de los conservadores, en particular en una intensa batalla política en 2022 por una ley de Florida que limitaba el debate sobre la orientación sexual o la identidad de género en las aulas. La respuesta inicial del gigante del entretenimiento enfureció a muchos de sus empleados, lo que llevó al entonces director ejecutivo, Bob Chapek, a adoptar una postura más crítica que chocó con el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis.

El viernes en Manhattan, docenas de guionistas de cine y televisión, incluidos algunos empleados de ABC, marcharon por la acera afuera del rascacielos del centro donde Disney tiene sus oficinas para "proteger la libertad de expresión" en una manifestación organizada por su sindicato, el Writers Guild of America (WGA).

En una manifestación organizada por WGA en Los Ángeles el jueves, unos 150 manifestantes protestaron frente al estudio de Hollywood donde se graba "Jimmy Kimmel Live!", ondeando carteles que decían: "No te arrodilles ante Trump" y "Resiste al fascismo".

Trump, a su vez unexpresentador de televisión exitoso, habló varias veces durante una visita de estado a Gran Bretaña esta semana para elogiar la suspensión de Kimmel, calificando al comediante de Los Ángeles como falto de talento y denunciándolo por decir "algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk".

Kimmel, quien frecuentemente satiriza a Trump, dijo en su monólogo que los aliados de Kirk estaban usando el asesinato en escena del activista de 31 años la semana pasada para "ganar puntos políticos". Kimmel también se burló de Trump por convertir una pregunta sobre su dolor por la víctima en una alegre promoción de su planeado salón de baile de la Casa Blanca.

"Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien consideraba amigo", dijo Kimmel, que no ha hecho comentarios públicos desde su suspensión y el futuro de su programa sigue siendo incierto. "Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado".

Trump también se quejó ante los periodistas mientras volaba de regreso a Estados Unidos de que las cadenas de televisión "estaban en un 97%" en contra de él y sólo le generaban mala publicidad.

"Creo que tal vez deberían retirarles la licencia", dijo Trump. La ley federal prohíbe a la FCC revocar la licencia de una emisora por cobertura negativa u otros discursos que desagraden al Gobierno.