IFT modifica las reglas de replicabilidad de Telcel para apoyar la competencia del mercado móvil

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) actualizó la metodología que utiliza para realizar pruebas de replicabilidad económica en los servicios móviles de Telcel, esto como parte de la regulación especial a la que está sujeta esa empresa por ser considerada el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones mexicano.

Las pruebas de replicabilidad económica tienen que ver con la posibilidad de que otros operadores de servicios móviles, por ejemplo, compren capacidad mayorista a Telcel y revendan luego esos minutos de voz y datos móviles al usuario final en paquetes minoristas de servicios similares a los que vende Telcel y con la misma oportunidad de conseguir una rentabilidad financiera como lo hace esa compañía.

La intención del IFT está en que las modificaciones a la metodología deberían evitar los estrechamientos de márgenes en la rentabilidad financiera y con ello, aumentar la competencia efectiva en todo el mercado móvil, especialmente en el segmento de los operadores móviles virtuales.

El IFT reconoce que el tamaño de Telcel en cuanto ingresos y participación de mercado hacen posible que esa empresa pudiera controlar insumos para la prestación de servicios móviles, con lo que podría afectar la competencia y concurrencia del mercado móvil, y por lo que era necesario realizar una actualización de la metodología para la realización de pruebas de replicabilidad económica.

El regulador indicó que la nueva metodología utilizará ahora pruebas más desagregadas y que son parte de las medidas regulatorias anunciadas por el IFT como resultado de una tercera revisión bienal a la efectividad de sus políticas para Telcel.

“En la tercera revisión bienal se señaló que la medida de replicabilidad podría considerar la implementación de pruebas de replicabilidad económica para cualquier oferta a nivel individual”, dijo el IFT

“Se busca fortalecer la implementación de las pruebas de replicabilidad económica ex post de servicios móviles, a través de una mayor desagregación de las ofertas evaluadas en el segmento de prepago para incluir los tres montos de recarga y/o paquetes con mayor número de usuarios e ingresos pertenecientes a este esquema de pago y se contará con una mayor desagregación de las ofertas evaluadas en el segmento pospago para considerar las diez ofertas minoristas que hayan generado el mayor ingreso”.

En noviembre del año 2024, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió una nueva política regulatoria que sujetará a las empresas del grupo económico América Móvil a un régimen especial de cumplimientos por al menos dos años, luego de que estas compañías, Telmex-Telnor / Telcel, concentran todavía demasiado poder de mercado en cuanto ingresos y usuarios en México.

Para dimensionar la razón de que exista una política especial del IFT para esas empresas, debe conocerse que América Móvil contaba en 2024 con 110 millones de accesos en México, entre suscripciones fijas y móviles, y facturaba entonces cerca de 6,000 millones de dólares por trimestre.

De entre toda su nueva batería de regulaciones, el IFT indicó entonces que en cuanto replicabilidad económica, el regulador implementaría pruebas de replicabilidad a ofertas a nivel individual de servicios de telecomunicaciones móviles, a fin de prevenir potenciales estrategias que impidan a sus competidores contratar los servicios mayoristas o replicar de manera rentable las tarifas minoristas de Telmex o Telcel.