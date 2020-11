La “nueva realidad” que trajo el confinamiento social, vino a apresurar tecnológicamente a todas las industrias. En el caso del mercado de la protección ya han implementado múltiples servicios a los usuarios, que incluye la transformación de pólizas personalizadas que ya se pueden acceder desde nuestro hogar.

Bupa México

Con 17 años de presencia en México con seguros de gastos médicos internacionales, este año Bupa apuesta por su crecimiento en el país con la llegada de nuevos productos nacionales.

Hace unas semanas la aseguradora anunció una inversión de 220 millones de pesos para ampliar la oferta de sus seguros, así como su infraestructura digital donde la telemedicina y la telepsicología son cada día más demandados por sus usuarios a raíz de la pandemia.

“Tenemos un plan a tres años con una inversión de 220 millones de pesos en 2020 para mejorar nuestros productos, lanzar nuevos, establecer una plataforma digital; la pandemia llegó para concientizar a las personas sobre la necesidad de cuidarse y prevenir”, señaló Luk Vanderstede, director general de Bupa México.

En entrevista virtual con El Economista, el directivo indicó que incluso antes de la pandemia ya estaban trabajando en otras partes del mundo con la implementación de productos más cercanos a sus asegurados con el fin de romper con el modelo de negocio de los seguros de gastos médicos mayores tradicionales.

“En los últimos años hemos visto la demanda incrementarse en el mercado, para el cierre del 2019 ya llegamos a 60,000 vidas cubiertas, esto acompañado de una inversión importante que sobre todo en el 2021 se dejará ver”, señaló.

Productos digitales

El director general de Bupa México anunció que en estos últimos meses lanzaron al mercado dos nuevos productos con cobertura nacional, el primero es un seguro de gastos médicos: Bupa Nacional Plus y el segundo es: Esencial Libre Elección.

Luk Vanderstede explicó que Bupa Nacional Plus es una póliza de gastos médicos mayores que cuenta con la característica especial que los distingue, sus asegurados se pueden atender cuando lo requieran en el hospital y con el médico que mejor les parezca, es decir no es un requisito atenderse en una red cerrada o estarse moviendo dentro de un catálogo de médicos establecida.

Dicho seguro también ofrece servicios de consultas médicas en línea para dar mayor rapidez en la respuesta con telemedicina la cual ofrece acceso a consultas médicas y psicológicas 24/7 sin salir de casa, y en caso de maternidad acompañamiento personalizado durante el embarazo.

El otro producto, Esencial Libre Elección ofrece consultas médicas de atención primaria con especialistas (máximo ocho al año y con un reembolso de 900 pesos en cada una), teleconsulta médica y psicológica ilimitada, así como rehabilitación, fisioterapia, estudios de laboratorio, con un pago anual aproximado de 11,149 pesos anuales.

Cabe señalar que en ambos productos la edad de contratación es desde los cero hasta los 74 años con 11 meses.

“El mercado asegurador está cambiando y ahí está la respuesta de Bupa con nuestros nuevos productos, nos estamos adaptando a la nueva normalidad al dar a nuestros clientes un aseguramiento sin que tengan que salir de su casa y se sigan cuidando en el lugar donde se encuentren gracias a productos como la telemedicina”.

Covid-19

El directivo de Bupa comentó que como aseguradora también han hecho frente a las consecuencias de la pandemia donde hasta el momento 53 de sus clientes han dado positivo al Covid-19 y la mayoría se ha recuperado.

“Hasta el día de hoy Bupa México ha pagado 67 millones de pesos en materia de hospitalizaciones para estos casos que han dado positivo”, señala.

Finalmente, enfatiza que dada la situación desde el inicio de la emergencia sanitaria tomaron el liderazgo con el uso de la telemedicina. “Fuimos los primeros en activarla para nuestros asegurados pues desde abril ya contábamos con el servicio sin costo adicional y uso ilimitado”.

Plan Seguro

Nos encontramos en un momento en donde la digitalización se implementa en todos los sectores de la economía, uno de ellos es el mercado de seguros.

“Hemos aprendido mucho en este periodo tan corto. La necesidad cada vez mayor de utilizar la tecnología para comunicarnos con nuestros asegurados y con quienes tienen servicios ha sido fundamental durante este periodo de pandemia”, comentó Salvador Arceo, director general de Plan Seguro.

Explicó que en la compañía ya se venían preparando desde hace tiempo en la digitalización de los procesos utilizando las tecnologías más modernas para la automatización, los registros de salud, procesamiento de datos e información y la privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos.

Situación actual

El directivo de la primera aseguradora especializada en salud consideró que actualmente el contagio del Covid-19 ha provocado diversas situaciones, “se observa que la gente está más sensibilizada con los riesgos de salud y lo importante que es tener un respaldo financiero para hacerle frente a una situación desagradable de salud como la que ahora estamos enfrentando, incluso sin ser el tema de solamente de una pandemia”.

Salvador Arceo dijo que hay y habrá un impacto económico que va a traer como consecuencia la aparición de la pandemia, “no lo terminamos de dimensionar, estamos viviendo los primeros estragos todavía tendremos un periodo de tiempo bastante delicado hasta crítico como consecuencia.

“Sí, creo que la gente se preocupa más por tener este tipo de respaldos financieros para atender su salud, también, hay que tomar en cuenta las consecuencias sobre la economía que tendrán un impacto en la demanda de los productos y los servicios en general, en el país”.

Plan Seguro cuenta con más de 23 años de experiencia en el mercado de seguros de salud en el país y es un gran termómetro de ese rubro. “Las afectaciones en general han sido de 3 o 4 puntos porcentuales, porque se ha compensado por la conciencia de la gente por mantener sus seguros o quien tiene la posibilidad de contratarlos, aunque evidentemente, hay una disminución en el poder de adquisición de las personas “, mencionó Salvador Arceo.

Confió en que sus planes de largo plazo no se vean afectados. “Estamos prospectando hacia el futuro y no existe un gran decremento. Los presupuestos que tenemos para los próximos 5 años no los vamos a cambiar, porque confiamos en que la demanda aumentará al existir una mayor conciencia por adquirir este tipo de productos”.

Características

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuanto mejor sean los sistemas de información de salud, mejor serán los resultados de salud y más sólida será la continuidad de la atención para proporcionar atención médica de la mejor calidad posible, a lo largo del tiempo, a todas las personas.

Bajo este precepto, Plan Seguro promueve el concepto de Salud Activa, la prevención y el monitoreo constante que permite la detección de las enfermedades de manera oportuna en beneficio de sus asegurados, así lo dijo Salvador Arceo.

Explicó que los planes dependen de las necesidades que tienen los clientes, sin embargo, son trajes a la medida del asegurado. Las ofertas se basan en:

Plan Óptimo, la protección más completa que cuenta con programas para monitorear la salud de sus asegurados en todo momento. Plan Avanzado, una opción que ofrece el acceso a consultas con médicos especialistas, así como a los estudios de laboratorio necesarios para los tratamientos. Plan Intermedio con una amplia protección y con respaldo financiero ante una enfermedad o accidente. Plan Esencial, la protección necesaria y el respaldo financiero para hacer frente a accidentes o enfermedades.

“El momento más importante que tiene una persona en vida es el que está viviendo y desde nuestra perspectiva ese momento debe ser disfrutado por un buen estado de salud. Y para un buen estado de salud y la contribución que hace un plan de los que tenemos, no solamente tiene que ser el respaldo financiero para la recuperación de la salud, sino que también brinda la posibilidad de prevenir enfermedades y mantener el buen estado de salud física, a través de algunas actividades que complementan la salud, actividades físicas, una buena dieta, recomendaciones por parte de un especialista”, concluyó Salvador Arceo.

patricia.ortega@eleconomista.mx