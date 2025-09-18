Huawei espera definición oficial de aranceles para medir efectos en sus operaciones en México

SHANGHÁI, China. La decisión de México de imponer aranceles de hasta 50% a importaciones chinas podría tener cierto impacto en las operaciones de Huawei en el país, pero todavía se desconoce el alcance puntual de esta medida, afirmó el presidente de Latinoamérica de la compañía, Daniel Zhou.

En conferencia de prensa en el marco del inicio del Huawei Connect 2025 en esta ciudad, el ejecutivo reconoció que la nueva política arancelaria mexicana es un tema de gran relevancia entre ambas naciones, pero expresó que, al ser una empresa privada, no están al tanto de las conversaciones que se mantienen a nivel de las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores.

“Si algo así pasara, claro que tendría cierto impacto en nuestro negocio. Sin embargo, ya que no se ha publicado oficialmente, no conozco ni hemos estimado las consecuencias que esto tendría para nosotros”, expresó Daniel Zhou.

Detalló que la filosofía que Huawei ha mantenido por 25 años de operación en la región es ofrecer la mejor tecnología y servicios a sus clientes, independientemente de las cuestiones externas, lo que no será la excepción en el contexto actual en México.

“No importa cuán grande sea la turbulencia que venga de lo político, lo geopolítico o del entorno del mercado, si nos mantenemos como una de las pocas compañías capaces de combinar tecnología de vanguardia con costos competitivos, podremos ser ganadores”, puntualizó.

El gobierno de México incluyó dentro del Paquete Económico 2026 un proyecto para imponer aranceles de entre 10 y 50% a productos de países con los que no tiene tratados comerciales, entre ellos China, que implicaría una recaudación adicional aproximada de 73,000 millones de pesos.

La medida se aplicaría a 1,463 fracciones arancelarias, lo que abarca el 16.8% de las importaciones al país, entre ellas electrodomésticos, partes de electrónica, plásticos, autopartes y autos. En el caso puntual de China, el cambio que se aplicaría a partir del próximo año, en caso de ser aprobado en sus términos por el Congreso de la Unión, afectaría a 20% de las importaciones de dicho país.

A decir del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta política busca equilibrar la competencia entre ambas naciones. El déficit comercial de México con China llegó en 2024 a un monto histórico de 119,858 millones de dólares. Para el primer semestre de este año, éste lleva un acumulado de 57,535 millones de dólares.

Inteligencia Artificial al centro

Este jueves dio inicio en Shanghái el Huawei Connect 2025, un espacio que reunirá durante tres días a cerca de 25,000 personas provenientes de todo el mundo.

Este año, la edición del encuentro lleva por nombre “All Intelligence”, para poner al centro de la conversación el avance de la inteligencia artificial (IA) en torno a tres dimensiones: estrategia, tecnología y ecosistemas.

A lo largo y ancho del Centro de Convenciones de Shanghái se pueden ver soluciones inteligentes para industrias como minería, finanzas, transporte, electricidad, manufactura y retail, entre otros.

“La IA es parte de la responsabilidad de Huawei. Una buena compañía de tecnología no sólo debe proveer tecnología, sino usar esa tecnología en la mayoría de los escenarios posibles para mejorar los ecosistemas y la vida de las personas”, destacó Daniel Zhou.