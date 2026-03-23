Hitachi avanza hacia la venta de boletos del tren al AIFA

Tren al aeropuerto. La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) tiene en marcha el proceso de licitación para contratar el servicio de implementación de equipo integral de peaje para la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, Códigos QR y un sistema que concentre la gestión, control y supervisión del mismo para el ramal del Tren Suburbano: Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A la fecha, la única empresa que ha mostrado interés es Hitachi Rail GTS México (la presentación de propuestas será el 27 de marzo al mediodía).

El periodo de ejecución de los servicios iniciará el próximo 16 de abril y terminará el 15 de diciembre del 2026, con una duración de 244 días naturales.

Una vez que concluyan, “los equipos de peaje podrán ser retirados por la empresa elegida, previa entrega de todas las transacciones (bases de datos), junto con el cierre de la entrega de los recursos económicos pendientes que hayan sido recaudados y no hayan sido entregados, teniendo una conciliación de tal manera que no quede algún elemento pendiente de entrega”.

El ramal al AIFA, que se pretende inaugurar el seis de abril, será operado por Banobras (que, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin, participa ya en la concesión del Tren Suburbano).

Así, con base en las atribuciones que tiene la ATTRAPI, ésta tiene que contratar un servicio de solución integral (llave en mano), en el cual el servicio de pago y acceso por parte de los pasajeros sea con la tarjeta de movilidad integrada o con un código QR, como ocurre en el tren México-Toluca, también operado por Banobras.

Hitachi pidió más tiempo

Con base en información de la licitación pública nacional, Hitachi pidió a la agencia más tiempo del establecido para entregar sus propuestas técnicas y económicas, sin éxito.

“Solicitamos amablemente a la convocante considerar una ampliación de plazo de presentación de licitación de al menos ocho semanas para poder evaluar de manera correcta las especificaciones y poder preparar una oferta competitiva, atractiva, que cumpla con todos los requerimientos”, escribió la empresa.

En respuesta le dijeron: No se acepta la solicitud. Se ratifica la fecha de presentación para el 27 de marzo.

Dicha empresa desarrolló antes el sistema de peaje en el tren México-Toluca, donde el pago del servicio es por diferenciado por tramos (estaciones).

Hitachi Rail también es responsable de la instalación y puesta en servicio de los sistemas de telecomunicaciones de El Insurgente (México-Toluca).

Hitachi Rail GTS México es la única empresa que ha mostrado interés en la licitación por equipo de peaje y un sistema de gestión para el Tren Suburbano Lechería-AIFA.