Hak Capital & Brand Management lideran la expansión de Dog Haus en México

En el marco de la Feria Internacional de Franquicias celebrada el pasado 6 de marzo, en el World Trade Center de la Ciudad de México Hak Capital anunció formalmente la llegada de la marca Dog Haus al mercado mexicano.

El anuncio incluyó la presentación de la primera sucursal que abrirá en Mérida, Yucatán, y contó con la participación de Hiram Alarid, CEO de Hak Capital; Diana Chan, directora comercial, Karla Gamez, directora de marketing y el creador de contenido Paolo Fajer.

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Hiram Alarid enfatizó que el objetivo es construir una plataforma sólida, disciplinada y escalable para expandir una de las marcas más importantes en Estados Unidos y convertirla en un referente dentro del sector de fast casual, así como de la industria de las franquicias.

“Tenemos muy buenas expectativas de crecimiento exponencial. El mercado nacional está listo para conceptos que no compiten solo por precio, sino por calidad y experiencia. No solo importa el producto, sino la experiencia completa: el formato, las figuras públicas que nos acompañan y la capacidad de convertirse en un referente cultural dentro del QSR en México”, añadió Alarid.

Hak Capital cuenta con un gran andamiaje de personalidades públicas que forman parte de la marca, tales como Nakisa Bidarian, Josh Elkin, la red de influencers Foodbeast, Christopher J. Ramirez y Jake Paul, influencer y boxeador, quien es socio de Dog Haus, ya ha inaugurado locales en Arlington, San Antonio y Houston.

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Respecto a la estrategia que seguirán para el plan de expansión, que comienza con la apertura de 20 sucursales, resaltó que se compaginará con una expansión inteligente y sostenida, y estará enfocada en posicionar a la marca Dog Haus como lo que es: un líder en la industria.

Diana Chan, directora comercial, subrayó también el objetivo de Hak Capital; brindar una base sólida y perdurable para Dog Haus, así como el modelo de expansión patrimonial único a través de una participación fraccionada. Destacó la oportunidad que representa la franquicia, y la posibilidad de invertir en ella, así como el papel clave de los inversionistas y socios.

En este contexto, Hak Capital plantea tres perfiles de aliados estratégicos; proveedores especializados, franquiciatarios estratégicos e inversionistas calificados, quienes forman parte esencial del plan de crecimiento impulsado por la empresa.

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Por su parte, Paolo Fajer, youtuber y creador de contenido, expresó su emoción por colaborar con Hak Capital y Dog Haus, al mismo tiempo que lanzó un mensaje de crecimiento personal: “No dejen de creer en ustedes mismos, no importa la edad, no importan las circunstancias, ese es el mensaje más poderoso que yo puedo dar.”

La idea de expansión de Hak Capital contempla 20 sucursales a lo largo de 5 años, en los que buscarán crecer hacia el centro y posteriormente al norte del país, con una segunda sucursal en la CDMX.

Con este plan de expansión, Hak Capital no solo introduce una marca de prestigio internacional a México, sino que redefine la forma de invertir en el sector de alimentos y bebidas. La llegada de Dog Haus a Mérida es el primer paso de una estrategia que promete transformar el panorama de las franquicias en el país durante los próximos cinco años.