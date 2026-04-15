Trump amenaza con correr a Powell si sigue como presidente de la Fed más allá de su mandato

El mandatario estadounidense Donald Trump amenazó la mañana de este miércoles con despedir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, si permanece en el cargo más allá de su mandato.

El mandato de Powell termina a mediados de mayo. Trump lo ha criticado repetidamente por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva.

"Tendré que despedirlo", dijo Trump a Fox Business, si Powell "no se va a tiempo". El presidente añadió: "He querido despedirlo".

El gobierno de Trump ha apuntado contra la independiente Fed en varios frentes. Inició una investigación sobre Powell por supuestos sobrecostos en obras de renovación en la institución y trató de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Trump nombró al exbanquero central Kevin Warsh para suceder a Powell, pero debe ser confirmado por el Senado de Estados Unidos antes de asumir el cargo.

Warsh tiene una audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado el próximo martes.

Pero su confirmación enfrenta obstáculos, ya que algunos legisladores critican la investigación del Departamento de Justicia como una forma de presión política sobre el banco central.

El senador Thom Tillis —miembro del Partido Republicano de Trump que integra el Comité Bancario del Senado— ha prometido bloquear la designación mientras la investigación siga sin resolverse.

Mientras el proceso de nominación de Warsh esté paralizado, Powell puede permanecer legalmente en su cargo como presidente de la Fed.

Es poco común que un presidente de la Fed continúe como miembro de la junta después de que expire su mandato como máximo responsable.

Powell asumió por primera vez la dirección de la Fed durante la primera presidencia de Trump en 2018, y fue reelegido para el cargo bajo el demócrata Joe Biden en 2022.