Gobierno chileno subirá precios del combustible

El gobierno chileno anunció que aumentará los precios de los combustibles hasta en 54% el jueves, lo que probablemente avivará un fuerte repunte de la inflación y desencadenará una ola de compras de pánico en las gasolineras de todo el país.

La administración está permitiendo un aumento en los precios, tras lo cual el mecanismo de estabilización de combustibles conocido como Mepco volverá a operar con normalidad, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una serie de entrevistas televisadas pregrabadas el lunes por la noche.

“Sé que son medidas difíciles”, dijo Quiroz en Chilevisión. “Me encantaría poder satisfacer todas las necesidades, absolutamente todas, pero no podemos. Tenemos que decir la verdad”.

El anuncio, emitido en horario estelar, se produjo antes de la reunión del banco central del martes, en la que los responsables de la política monetaria tienen previsto aplazar el recorte de tipos de interés previsto ante el fuerte aumento de los costes energéticos.

Tras meses de prever una nueva reducción en Chile, el mercado ahora anticipa un aumento de un cuarto de punto en los próximos tres meses, lo que intensifica la presión sobre un crecimiento ya de por sí lento.

Los consumidores comenzarán a sentir el impacto a partir del 26 de marzo, cuando el precio mayorista de la gasolina de 93 octanos aumentará alrededor de 44%, o 370 pesos (0.41 dólares) por litro, mientras que la de 97 octanos subirá 41%. El diésel, ampliamente utilizado en el transporte pesado, aumentará aproximadamente 54%, o 580 pesos por litro (0.64 dólares).

El indicador de equilibrio a un año de Chile, que mide las expectativas de inflación, subió 25 puntos base el martes, hasta 4.26%, superando el objetivo del 3% del banco central y alcanzando el nivel más alto desde febrero de 2025.

“A pesar de haber advertido a las autoridades y recomendado un enfoque gradual para el aumento de precios, no nos escucharon”, dijo la Confederación Nacional de Propietarios de Camiones en un comunicado. La asociación está “evaluando las medidas a tomar”.