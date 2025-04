La generación de efectivo por el plan quinquenal es una cosecha que está próxima: Megacable

Raymundo Fernández Pendones expresa optimismo por el desempeño a mediano y largo plazos del grupo de telecomunicaciones Megacable Holdings. El director general de esta compañía asegura que en 2025 sucederá la primera siega del plan de inversión por 2,000 millones de dólares que la directiva de Megacable inició en 2022 para duplicar el tamaño de esta cablera en cuanto extensión de red y volumen de usuarios e ingresos.

El plan quinquenal de la empresa indica, por ejemplo, que entre el último trimestre de 2022 y el último de 2024 se originó un crecimiento del 18.53% en los ingresos de Megacable; en 24.16% los accesos de video, voz y datos; y se crearon 33,000 nuevos kilómetros para la red de Megacable, datos suficientes para que esta compañía pueda señalar que ya se ubica en la misma escala nacional donde están Izzi Telecom, Totalplay y el puntero Telmex.

Más dimensionado, Megacable tenía el 18% de la telefonía fija a nivel nacional en 2024, siendo la tercera marca del segmento; el 17.8% de la banda ancha fija y el 25% de la televisión de paga.

El contexto arancelario no sería el obstáculo mayor para Megacable en 2025, pues el grueso de su inversión a la compra de componentes para el desarrollo de infraestructura ya se hizo entre 2022 y 2024.

El reto para Megacable está en reducir la deuda contraída para construir nueva infraestructura y adquirir clientes en más de sesenta ciudades donde antes no operaba. La compañía adeudaba a sus acreedores cerca de 1,060 millones de dólares al cierre de 2024 y de ahí su interés por generar flujo de efectivo en 2025 para cumplir objetivos.

“El Capex de 2025, como proporción a los ingresos bajará, con lo que la generación de efectivo crecerá, que es lo que buscan los inversionistas. La compañía está sana en la base de generación de efectivo; seguirá dando y cada año más fuerte. Es el mensaje que tiene que estar claro”, dijo Raymundo Fernández en esta entrevista.

—A mitad de su plan quinquenal, los kilómetros de red, la captación de usuarios y los ingresos crecen a doble dígito, pero la acción sigue en bajos. ¿Estaba previsto este efecto por motivo de una inversión intensiva así?

—La acción tuvo un repunte en 2024 y sin embargo este crecimiento no refleja todavía lo que nosotros consideramos que es el valor de la compañía. Hoy somos una empresa dos veces más grande de lo que éramos, pero el valor de la acción se ve castigada en los mercados y no somos los únicos operadores que estamos siendo castigados.

El plan de expansión que tuvo la compañía en sus inversiones fue por encima de la generación de efectivo que tenía. Es imposible que un negocio crezca orgánicamente el doble del tamaño sin endeudarse o sin buscar fuentes de financiamiento para poder tener, en tan corto plazo, ese crecimiento de la infraestructura.

Nosotros estamos muy contentos, porque pasamos de 9 millones a más de 17 millones de casas pasadas. Eso requirió de una expansión a 61 ciudades de la República y nos convierte ahora en un jugador de carácter nacional y con grandes ventajas de lo que tenemos, por eso pienso que no se está reflejando en bolsa el valor que tiene Megacable.

—¿El mensaje para los inversionistas sería entonces que el grueso de la inversión ya fue ejercido y por tanto habría pronto una mejor generación de flujo de efectivo?

—Megacable creció de manera orgánica durante más de treinta años, pero nunca tuvo un programa de duplicación de tamaño como lo hizo ahora, en dos años lo que llevamos. Para eso tuvimos que hacer un esfuerzo y eso creó una no generación de flujo de efectivo, que de alguna manera se tuvo que reflejar en la acción, pero actualmente la acción tiene que voltear a ver un crecimiento y la constante utilidad y una reducción en proporción del Capex que va a seguir generando efectivo.

El sector de telecomunicaciones es un sector estable, comparado con otros sectores más volátiles y la posibilidad de crecimiento en México por las penetraciones actuales y por los ingresos promedios todavía existe. ¿Qué le diría a un posible inversionista?

Somos la compañía que tiene la menor deuda sobre Ebitda y el menor ingreso promedio por usuario, por tanto, una oportunidad para seguir penetrando. Tenemos un récord histórico de ser la compañía con el mayor margen operativo que existe, siendo que tenemos el menor ingreso promedio.

Donde crecimos, si bien existen competidores fuertes, con cada uno tenemos ventajas claras: Con Izzi tenemos una ventaja tecnológica; con Totalplay tenemos en producto y precio, y con Telmex, tenemos Xview+ que ellos no tienen. Siendo razonable, la acción pronto va a terminar reflejando un crecimiento porque adicionalmente ya invertimos, ya tomamos el mayor nivel de deuda. Ahora lo que viene es penetrar con productos de calidad las zonas donde hemos construido. Entonces viene para adelante una cosecha; ya se aproxima, lo cual nos tiene muy contentos de lo que puede venir.

—¿Contempla en este momento su plan quinquenal una consolidación en el mercado, por ejemplo, nuevas conversaciones entre Megacable e Izzi, de cara a una posible fusión?

—Nosotros seguimos considerando que una consolidación es en beneficio de todos los participantes del mercado. Cuatro jugadores para este mercado altamente competitivo no es lo más conveniente. Sin embargo, nosotros no tenemos hoy conversaciones con Grupo Televisa. Las conversaciones que pudieron existir en el pasado, fueron públicas. Nosotros no tenemos ahorita miras a tener ningún acuerdo con ellos. Estamos muy enfocados en el plan y nada ha cambiado. Respecto a ello, creo que hemos tomado buenas decisiones.

¿A qué me refiero con buenas decisiones? Nosotros blindamos mucho de la red de Megacable, convirtiendo de coaxial a fibra y lanzamos una plataforma que permite la integración de nuevos contenidos; y con el plan de expansión, terminamos ya la parte fuerte de la inversión en el término de kilómetros. ¿Habrá más kilómetros por crecer? Sí, sí va a haber, pero ya no tan fuertemente como antes.

Ahora nos toca cosechar lo que tenemos y estamos aplicados en eso. Eso no quiere decir de ninguna manera que la compañía no pudiera tener planes adicionales de crecimiento a futuro. Actualmente en todo el equipo estamos enfocados en cumplir el plan general de la mejor manera. Lo que podamos nosotros ver como oportunidades en 2027 o 2028, seguramente lo seguiremos estudiando. Para nosotros, la acción tiene que reflejar un mayor valor conforme el plan en 2025 y 2026; que refleje el crecimiento, tanto de Ebitda, flujo y suscriptores.

—¿Salirse de Altán Redes respondía a la lógica del plan quinquenal, al propio contexto de la Red Compartida o por un efecto adverso para la acción de Megacable?

—No era esa una inversión tan relevante como para que el mercado nos castigue. Era una inversión muy pequeña, relativamente, al valor de Megacable y como cualquier otro negocio, en su momento, lo que más convenía a esa entidad de telecomunicaciones es que hubiera otras entidades que entraran a la inversión, porque tienen propósitos de proporcionar Internet.

Nos quedó a nosotros mejor el ya no ser accionistas como tal y llegar a un acuerdo, pero ese mismo no afecta aquí ni a la inversión.

Seguimos siendo un buen cliente en móvil y un buen proveedor de Altán ahora como parte de diferentes entidades. Hacía una lógica más eficiente salirse del plan.

—Qué significaría para Megacable que Bait o Virgin compren Movistar? Después de todo, el Mega móvil viaja por las mismas redes que esas compañías y tiene medio millón de líneas…

El mercado fijo tiene cuatro competidores y vive un momento particularmente complicado. Es un mercado altamente competitivo, cuando le sumas Axtel, Flo, Fermaca... Somos ocho, diez, compitiendo allí. Lo mismo en móvil. Telefónica se retiró al regresar sus frecuencias y utiliza la red de AT&T; y luego está Altán, que tiene un propósito social y hay un jugador gigante y fuerte que es Telcel. ¿Quiénes son los interesados? Siendo ajenos, Megacable no está interesado. Megacable tiene claro consolidar el mercado fijo.

En el mercado móvil, AT&T tendría que ver si ellos, tarde o temprano, tienen algún acuerdo o consolidación en esa parte o un nuevo jugador que vino a entrar de una manera diferente, que es a través del gran mercado, como es Walmart que empezó a penetrar fuerte el prepago con un ARPU muy bajo, pero creciendo fuerte en suscriptores y basándose en la red de Altán, el cual pudiera tener un interés posiblemente en adquirir, pero lo desconozco.

Hablando por Megacable, el servicio de Mega móvil cuenta con 550,000 suscriptores a diciembre. Es un negocio que no nos genera Ebitda; como tal estamos contentos de tenerlo y nos permite conocer el mercado móvil y de ese lado crecer. Nos permite tener acuerdos. Un porcentaje está en la red de Altán y otro porcentaje está en la red de AT&T, y por tanto en cualquier contingencia el modelo de negocio de Megacable no tiene un proveedor, tiene a dos, de los tres del mercado.

Megacable va a seguir creciendo por ese modelo de pospago. No es un modelo acelerado, pero es modelo de alto ARPU, que da utilidades y de bajo riesgo, y que da beneficio al suscriptor de Megacable, porque sólo lo vendemos a nuestros suscriptores. Yo estoy seguro de que los suscriptores de Megacable tendrán un interés para otras compañías porque es un suscriptor estable y pese a ello, no considero en este momento buscar alguna venta de esa unidad de negocio.

Lo que queremos, conforme el tamaño de la compañía en suscriptores, es que siga creciendo y que logremos ese plan quinquenal de duplicar el tamaño y también logremos duplicar el tamaño del segmento de Mega móvil. Eso será un pastel mucho más atractivo para Megacable, como para cualquier otro grupo.

—El atractivo de Megacable ha llamado la atención del sector. Un ejemplo es la resolución de poder sustancial de mercado. A casi dos años, ¿siguen confiados en que derribarán esa resolución del IFT?

Megacable de ninguna manera está haciendo prácticas predatorias. Está haciendo prácticas que van a atender el mercado. Nosotros no tenemos cómo influir en los poderes de compra de insumos y en perjuicio de otras compañías; no tenemos exclusivas de teléfonos celulares, no tenemos contenidos en exclusiva; no tenemos exclusivas de nada.

Lo que hay que ver es cómo compañías que tienen precios de mercado y anunciando que no van a subir tarifas y no han subido en los últimos cinco o siete años, un periodo grande, y que pierde dinero, puede seguir siendo una compañía no declarada con poder dominante.

¿Cómo puede no haber una investigación clara, para una compañía, declarada por el dueño de la compañía, que pierde dinero, que no gana dinero y, sin embargo, por otro lado, la compañía ha declarado que las tarifas no van a subir?

La postura de Megacable está clara: nosotros cumplimos con la reglamentación en cuanto a lo que nos pidió el IFT. No tiene lógica y las instituciones tienen que abocarse más para poder permitir que los demás sigamos invirtiendo y no compitiendo con compañías que al perder dinero no suben tarifas.