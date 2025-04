EU y China se dan tregua tecnológica en guerra de aranceles

Estados Unidos y China se eximieron mutuamente de aranceles en sus importaciones de semiconductores, uno de los productos más comercializados en el mundo y clave para la producción de una amplia variedad de productos, desde teléfonos y computadoras, hasta autos y aviones

La Asociación de la Industria de Semiconductores de China (CSIA) informó el viernes que los fabricantes de chips estadounidenses que subcontratan la fabricación quedarán exentos de los aranceles de represalia de China sobre el producto proveniente de Estados Unidos.

Por su parte, el mismo viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos emitió una norma que eximió a semiconductores de algunos aranceles. También excluyó a otros productos como teléfonos inteligentes, computadoras, módems, enrutadores y memorias USB.

En 2024, Estados Unidos exportó semiconductores al mundo por un valor de 57,548 millones de dólares, mientras que las ventas externas de China de estos productos fueron de 208,165 millones de dólares, según datos de las Organización Mundial de Comercio (OMC).

Las estadísticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que, en su comercio bilateral de semiconductores en 2024, las exportaciones estadounidenses fueron de 9,778 millones de dólares y las chinas de 2,076 millones.

Pero, The New York Times publicó que las exenciones no suponen un alivio total. Otros aranceles seguirán aplicándose a productos electrónicos y teléfonos inteligentes. La administración Trump aplicó un arancel de 20% a los productos chinos a principios de este año por lo que, según la administración, era el papel del país en el comercio de fentanilo. Y la administración aún podría terminar aumentando los aranceles a los semiconductores.

Así que cualquier alivio para la industria electrónica podría ser efímero, considerando que la administración Trump está preparando otra investigación comercial relacionada con la seguridad nacional sobre semiconductores.

Esto también se aplicará a algunos productos derivados, como la electrónica, ya que muchos semiconductores entran a Estados Unidos dentro de otros dispositivos, según una persona familiarizada con el asunto que informó a The New York Times. Estas investigaciones ya han dado lugar a investigaciones adicionales.

Ambas potencias han escalado los aranceles que se cobran entre sí como parte de una histórica guerra comercial y acusaciones de una con otra de prácticas comerciales desleales e ilegitimas.

China anunció el viernes que aplicaría un arancel de 125% a todos los productos importados desde Estados Unidos, el cual comenzó a aplicar el 12 de abril, una medida que tomó en reacción al arancel acumulado adicional de Trump del 145% en su contra anunciado el jueves 10 de abril.

“El aumento intermitente de aranceles anormalmente altos por parte de Estados Unidos a China se ha convertido en un juego de números, sin relevancia económica práctica, y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial”, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado anunciando la contramedida. “Sin embargo, si Estados Unidos insiste en seguir perjudicando sustancialmente los intereses de China, China contraatacará con firmeza y luchará hasta el final”.

El Ministerio de Comercio de China dijo que estaba presentando otra demanda ante la Organización Mundial del Comercio por el aumento de los aranceles estadounidenses.

“Dado que ya no hay ninguna posibilidad de aceptación en el mercado para los productos estadounidenses exportados a China bajo los niveles arancelarios actuales, si la parte estadounidense continúa posteriormente imponiendo aranceles a los productos chinos exportados a Estados Unidos, la parte china no le prestará atención”, según el comunicado.

Exención es temporal: EU

Sobre la exención arancelaria a las importaciones estadounidenses de ciertos productos electrónicos y de semiconductores chinos revelada el viernes por la noche, la Casa Blanca aseguró este domingo que se trataba de una excepción temporal y que quedarán incluidos en “otra categoría” (arancelaria)

“Todos esos productos (electrónicos) van a entrar en la categoría de semiconductores y van a tener un tipo de arancel especial para asegurarse de que esos productos se relocalicen. Necesitamos tener semiconductores, necesitamos tener chips y necesitamos tener pantallas planas, necesitamos tener estas cosas hechas en Estados Unidos”, dijo Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos en una entrevista televisiva en la cadena ABC.

Y afirmó que la exención era transitoria y que los productos excluidos por ahora se incluirán “en uno o dos meses” en un paquete especial de gravámenes a semiconductores.

Horas más tarde, el presidente Donald Trump confirmó lo dicho por Lutnick y afirmó que los productos serán incluidos en otra canasta.

“Nadie se ‘libra’ de los desequilibrios comerciales injustos y de las barreras arancelarias no monetarias que otros países han usado contra nosotros, ¡especialmente China, que por mucho es quien peor nos trata! No se anunció ninguna ‘excepción’ arancelaria el viernes”, publicó Trump en su red social Truth Social.

Horas antes, el sábado por la noche, Trump había afirmado a periodistas a bordo del avión Air Force One que hablaría más sobre el tratamiento arancelario de los semiconductores y productos electrónicos este lunes y agregó que “seremos muy específicos”.

Trump también ha dejado abierta la puerta a imponer aranceles selectivos en la industria farmacéutica, alegando que se trata de otro sector de carácter estratégico para la economía estadounidense.

Luego de que EU anunciara que sus aranceles punitivos a China alcanzarían 145%, el ministerio de comercio de China dijo que el aumento intermitente de aranceles se ha convertido en un juego de números, “sin relevancia económica práctica, y se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial”.