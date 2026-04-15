Nissan arranca la producción de la pick up Frontier en su planta de Aguascalientes

Con una inversión de 96 millones de dólares y la transferencia de más de 2,000 piezas de equipo de manufactura desde Argentina y la planta de CIVAC en Morelos, Nissan Mexicana inicia la producción de la pick up Frontier de combustión que abastecerá al mercado local y Sudamérica.

Rodrigo Centeno, presidente y CEO de Nissan Mexicana, afirmó que la integración de la primera pick up a la línea de ensamble consolida a Aguascalientes como su "hub" de manufactura y exportación más importante de Latinoamérica.

Óscar Aguilar, director planta de Nissan en Aguascalientes 1, destacó que el 20% de la producción global se realiza en México, por lo que nuestro país es considerado como el cuarto operación mundial de manufactura más importante para el corporativo japonés.

Con la integración de la Frontier, conocida en nuestro país como NP 300, con la diferencia de la doble cabina, se generarán 6,000 empleos a la plataforma de manufactura.

Al sumar el traslado de Frontier desde Argentina y la manufactura que se realizaba en CIVAC, Nissan adicionara a su producción total alrededor de 150,000 unidades de pick up, precisó Centeno.

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, señaló que el complejo de Aguascalientes cuenta con una capacidad superior a 580,000 unidades anuales y más de 790 robots, lo que lo posiciona como el mayor centro industrial de Nissan en Latinoamérica.

Pick up Frontier de Nissan.Cortesía

Bajo la visión de la alianza global y la estrategia de producto regional, Nissan confirmó que el portafolio de vehículos comerciales ligeros se verá reforzado próximamente con la llegada de una nueva pick-up híbrida enchufable (PHEV) hecha en China enfocada a mercados internacionales, donde México jugará un papel crucial.

El inicio de la producción de la Frontier no es solo un movimiento logístico; es la confirmación de que el talento mexicano y la infraestructura de Aguascalientes son los motores que impulsan la competitividad de Nissan ante un entorno global cada vez más exigente

El desempeño de A1 se distingue por un ritmo promedio en el cual un vehículo sale de la última etapa de ensamble cada 40 segundos. La instalación fue diseñada con una distribución interna orientada a optimizar el flujo de materiales y maximizar la eficiencia operativa, e incorpora 13 nuevos andenes para facilitar la descarga directa de insumos dentro de la planta.

Con una extensión de 181 hectáreas en la planta A1, así como 120,000 metros cuadrados de construcción entre A1 y A2, este desarrollo impulsó la generación de más de 2,000 empleos a partir de la incorporación de la nueva línea de ensamble, sumado a la participación de 3,000 personas de proveedores externos por día, en ambos turnos, para la consolidación de las plantas A1 y A2.