Ebrard destaca "trato muy especial" de Trump a México en aranceles

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el “trato muy especial” que ha obtenido México en relación con la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump anunció este jueves que Estados Unidos pactó una prórroga arancelaria con México por 90 días, un plazo en el que las aduanas estadounidenses mantendrán los mismos aranceles que cobran hasta ahora y los gobiernos de ambas naciones continuarán en negociaciones.

“Al quedar el 84.4% de nuestro comercio amparado con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos, sin el pago de tarifas o aranceles, pues no lo tiene ningún otro país, salvedad hecha Canadá”, dijo Ebrard, en una rueda de prensa, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

El pasado 12 de julio de 2025, Trump publicó en redes sociales una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum, anunciando un arancel de 30% a las importaciones de todos los productos mexicanos, que entraría en vigor este 1 de agosto, aunque acotó que seguirían las negociaciones.

“Sólo México, en primer lugar, logró esto y después se le extendió a Canadá. El que no haya habido aumento de ese 25% que llevamos pagando, con lo que no está dentro del Tratado, pues también significa otra ventaja porque no tendrán que pagar más, como estaba anunciado a partir de mañana. Todo esto se logró sin ninguna otra concesión por parte de México”, argumentó Ebrard.

A su vez, Estados Unidos impuso un arancel adicional de 125% sobre las importaciones procedentes de China, pero lo suspendió durante 90 días a partir del 14 de mayo.

“Ahora tenemos 90 días, lo cual ya nos acerca mucho hacia el fin del año. ¿Quién más tiene 90 días? Pues creo que China, no sé si a algún otro país se lo vaya a dar el presidente Trump”, dijo Ebrard.

Fue entonces cuando hizo este comentario: “Entonces, subraya un trato muy especial para México”.

El mandatario estadounidense argumentó que las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otras naciones, debido tanto a los problemas como a los activos de la frontera. Además, refirió que México acordó poner fin inmediatamente a sus barreras comerciales no arancelarias que, según Trump, eran muchas.

Al respecto, Ebrard indicó que en los próximos meses se enfocarán a tratar el asunto de las barreras no arancelarias con Estados Unidos y puso como ejemplos ciertas diferencias que hay en cuanto al mecanismo de solución de controversias laborales y los períodos que duran las patentes de laboratorios farmacéuticos en México.

Finalmente, comentó que estas negociaciones serán “pasos preparatorios” para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para julio de 2025 y que México también abordará los aranceles que cobran las aduanas estadounidenses al acero, aluminio y cobre, así como la cuota antidumping al tomate.