Donald Trump se opone a retomar negociaciones comerciales con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó el viernes a reanudar las conversaciones comerciales con Canadá, una semana después de romperlas debido a una disputa en torno a una publicidad sobre aranceles en la televisión canadiense.

"Me gusta mucho (el primer ministro de Canadá, Mark Carney, nde)", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, "pero lo que hicieron estuvo mal".

Entonces "no", las discusiones no se reanudarán, respondió a un periodista, aunque, según Trump, el primer ministro canadiense "se disculpó".

Trump acusó de "juego sucio" a Canadá luego de que la provincia de Ontario emitiera un polémico anuncio con declaraciones del expresidente Ronald Reagan sobre aranceles, que según Trump, fueron tergiversadas. Ontario dejó de emitir la publicidad.

Trump reaccionó con fuerza a la campaña publicitaria canadiense contra el proteccionismo: después de haber interrumpido abruptamente las negociaciones comerciales bilaterales e impuso luego un aumento adicional del 10% en los aranceles sobre productos canadienses.

Sin embargo, el republicano reiteró que tenía una "buena relación" con Mark Carney y que habían mantenido una "buena conversación" al margen de la cumbre de APEC en Corea del Sur.

Unos días antes, durante otra cumbre en Malasia, Carney reiteró que Canadá estaba "lista" para reanudar las negociaciones comerciales con Washington.

La ruptura de las negociaciones comerciales constituye un giro repentino en una relación entre dos aliados históricos, sacudida por el regreso al poder de Donald Trump en enero.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un proveedor importante de acero y aluminio para las empresas estadounidenses.

La gran mayoría de los intercambios transfronterizos siguen exentos de aranceles, gracias al tratado de libre comercio norteamericano (T-MEC), pero las sobretasas sectoriales globales impuestas por el republicano han afectado duramente a Ottawa.