Senado de EU aprueba resolución contra los aranceles de Canadá

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles y con el apoyo de cuatro republicanos una resolución para suprimir la autoridad del presidente del país, Donald Trump, para imponer aranceles a Canadá, cuatro días después de que el mandatario decretara un incremento tarifario del 10% y tras aprobar en la víspera una medida similar para el caso de Brasil.

Con 50 votos a favor y 46 en contra, la Cámara Alta estadounidense emitió una resolución para terminar con la emergencia declarada por el inquilino de la casa Blanca para poder imponer aranceles elevados a Canadá, un texto que ha contado con el apoyo de la bancada demócrata y de cuatro senadores republicanos: Susan Collins, Mitch McConnnell, Lisa Murkowski y Rand Paul, según detalló el sitio de noticias The Hill.

La medida ya había sido aprobada en abril con el apoyo de los mismos cuatro conservadores, pero la Cámara de Representantes, controlada por el propio Partido Republicano, no ha querido abordarla desde entonces, una situación ante la que el demócrata Tim Kaine volvió a presentarla en el Senado.

"Me opongo principalmente a los aranceles a Canadá porque no creo que exista una emergencia que justifique la aplicación de esta ley, pero hay muchas otras razones por las que me opongo, y la fractura de esta sólida relación de larga data es una de ellas", declaró el senador.

Por parte de los republicanos que han votado a favor, la senadora Collins, que alegó en abril que Canadá es el "socio comercial más importante" del estado de Maine, por el que fue elegida, argumentó ahora que "los aranceles a Canadá serían perjudiciales para muchas familias de Maine".

Rand Paul, a su vez, alegó que "estos aranceles perjudican con mayor dureza a las familias, los agricultores y las pequeñas empresas, y en Kentucky (su estado) están devastando industrias clave". "El Congreso debe recuperar su autoridad constitucional y detener este abuso de poder económico antes de que se destruyan más empleos e industrias", defendió.

La decisión llega después de que Trump anunciara este sábado aranceles adicionales del 10% a los productos procedentes de Canadá en represalia por un anuncio de la provincia de Ontario en el que se utilizaban las palabras del expresidente estadounidense Ronald Reagan para criticar el proteccionismo comercial.

Asimismo, este martes, el propio Senado adoptó una resolución muy semejante con el objetivo de poner fin a la autorización de emergencia declarada por Trump para poder imponer aranceles elevados a Brasil. Contó también con el apoyo de los mismos senadores republicanos, a los que se sumó Thom Tillis, del mismo partido.