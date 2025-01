Trump afirma que se mantiene plan de aumentar aranceles a México; impacta al tipo de cambio

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que mantiene su plan de aumentar 25% los aranceles a las importaciones de Estados Unidos originarias de México a partir de este sábado.

Trump declaró que impondrá estos aranceles a la mayoría o la totalidad de las importaciones de Canadá y México, aunque dejó abierta la posibilidad de que se excluyan las importaciones de petróleo.

Al mismo tiempo, Trump indicó que su gobierno sigue evaluando la posibilidad de nuevos aranceles a China.

“Voy a aplicar el arancel de 25% a Canadá y, por separado, el 25% a México... Esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo", dijo Trump en la Oficina Oval.

Estos fueron sus argumentos: “Anunciaremos los aranceles a Canadá y México por varias razones. La primera es la gente que ha llegado a nuestro país de forma tan horrible y en grandes cantidades. La segunda son las drogas, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país. Y la tercera son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficits”, dijo Trump a periodistas de la Casa Blanca.

Sobre si aplicará un arancel al petróleo, replicó que “no tendrá nada que ver”.

Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Canadá y México en materia de petróleo, incluidas las importaciones y exportaciones de petróleo crudo y productos derivados (por ejemplo, gasolina y combustible diésel).

En general, este comercio está motivado por factores como la proximidad geográfica, las configuraciones de las refinerías, la calidad del petróleo crudo y una red integrada de oleoductos. La mayoría de las importaciones de petróleo de Estados Unidos desde Canadá y México consisten en petróleo crudo.

Según un análisis del Congreso estadounidense, durante el año calendario 2023, las refinerías estadounidenses importaron aproximadamente 6.5 millones de barriles por día de petróleo crudo, que actualmente está sujeto a aranceles.

Canadá y México suministraron más de 71% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos, y casi 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos procedieron solo de Canadá.

“Puede que lo hagamos o puede que no. Probablemente lo decidiremos esta noche. Sobre el petróleo. Porque nos envían petróleo. Ya veremos. Depende de cuál sea el precio. Si el petróleo tiene un precio adecuado, si nos tratan adecuadamente, que no es el caso. No necesitamos los productos que ellos tienen", dijo Trump.

Declaraciones de Trump mueven al tipo de cambio

El peso cerró este jueves en 20.4273 unidades por dólar, que frente al nivel de 20.5370 pesos del miércoles, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), significó una apreciación de 10.97 centavos, equivalentes a 0.53 por ciento.

No obstante, en operaciones electrónicas poco después del cierre oficial del Banxico el peso se depreciaba 1.43% a las 4:00 de la tarde, hora del centro de México, cotizando en 20.7196 unidades por dólar.

Ello, “ante los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con periodistas en la Casa Blanca, a quienes dijo que anunciará aranceles del 25% a Canadá y México, por varias razones, incluido el fentanilo. Afirmó que el primer grupo de aranceles se aplicará este sábado, sin dar muchas más explicaciones”, dijo Gabriela Siller, directora der Análisis en Banco Base.

Bajo ese contexto, el peso y el dólar canadiense fueron este jueves las divisas más depreciadas frente al dólar.

El dólar canadiense perdió 0.59%, la rupia de Indonesia se depreció 0.54%, la corona sueca cayó 0.48% y el dólar neozelandés se depreció 0.39 por ciento.

Las que nás ganaron fueron el el rublo ruso con 0.88%, el peso chileno con 0.77%, el shekel israelí con 0.53% y el yen japonés con 0.53 por ciento.