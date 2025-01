SHCP no tiene cálculos, por el momento, sobre el impacto en la economía por aranceles de Trump

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene, por el momento, cálculo alguno sobre el impacto económico que podrían tener los aranceles que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenaza con poner a México.

“Hasta el momento no hay una determinación específica respecto de la política comercial. Hay pronunciamientos, pero no tenemos aún un contenido específico de cuál va a ser el efecto neto sobre la política arancelaria”, dijo Edgar Amador Zamora, subsecretario de la SHCP.

Desde su llegada, nuevamente, a la presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump ha amenazado en diferentes ocasiones la imposición de aranceles a México, los cuales según serán materializados con la firma de un decreto el próximo 1 de febrero.

En este sentido, Amador Zamora explicó que la imposición de aranceles puede afectar a una, a varias naciones o al conjunto global de los socios comerciales de Estados Unidos.

“Hasta que no conozcamos lo específico de la política comercial de los Estados Unidos, no podremos hacer alguna evaluación. No tenemos en este momento una forma de hacer cálculos específicos para conocer el impacto”, aseguró.

No obstante, indicó que hay planes y estrategias para impulsar la inversión y desarrollo en el país, como lo es el Plan México, anunciado en semanas pasadas y que tuvo un buen recibimiento por parte del sector público y privado.

De acuerdo con cálculos de la agencia calificadora Moody’s, en el caso de que Estados Unidos imponga aranceles de 25% a México, el daño podría ser de 740,000 millones de dólares.

“Los aranceles potenciales de Estados Unidos a las importaciones de México y las correspondientes medidas de represalia interrumpirían flujos comerciales por un valor de aproximadamente 740,000 millones de dólares. Las exportaciones de México a Estados Unidos representan alrededor de 30% del PIB de México, y las exportaciones de Estados Unidos a México representaron alrededor del 1.2% del PIB de Estados Unidos", señaló Moody’s.

En tanto, este jueves el mandatario estadounidense reiteró sus intenciones de imponer aranceles tanto a México como a Canadá, esto ante el déficit comercial, tráfico de fentanilo y la migración.

El arsenal

El Plan México fue presentado por el actual gobierno, y busca atraer mayores inversiones al país e impulsar el desarrollo y economía. A través de 13 metas, el gobierno de Sheinbaum tiene como objetivo “hacer de nuestra nación el mejor país del mundo disminuyendo la pobreza y la desigualdad”.

Entre las metas que se expusieron es pasar de la economía número 12 a la décima del mundo; aumentar la inversión por arriba de 25%; generar 1.5 millones de empleos extra; incrementar en 15% el contenido nacional; que 50% de las compras públicas sean de producción nacional, entre otras.

“Más allá de los detalles de la política comercial, una apuesta por el crecimiento, por la integración regional, por la reintegración de México en las cadenas de valor globales. Es una parte del arsenal, de las opciones que tenemos como país para hacer frente a esta y otras eventualidades. Parece menor, pero mencionábamos en el posicionamiento inicial el tema de la sequía y el cambio climático en este momento, es tan severo o más que algún arancel”, dijo a medios de comunicación.

Por otro lado, también destacó los recursos que se encuentran dentro del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que pese a estar muy lejos de su saldo previo a la pandemia del Covid-19, este año se nutrió con 45,000 millones de pesos, con lo cual su saldo quedó en alrededor de 97,000 millones de pesos, los cuales podrán ser utilizados en cualquier eventualidad que afecte los ingresos públicos.

