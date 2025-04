GEA Middle Americas: crecimiento sostenible y soluciones digitales para la industria

La innovación y la sostenibilidad han tomado un papel central en la industria manufacturera global, especialmente en los sectores de alimentos, bebidas y farmacéutica. En este contexto, GEA se posiciona como un referente en soluciones tecnológicas, contribuyendo a la eficiencia operativa, la reducción del impacto ambiental y la digitalización de los procesos productivos.

Desde su fundación, GEA ha evolucionado de un negocio de comercio de metales hasta convertirse en uno de los principales proveedores de ingeniería de procesos para la manufactura de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. Con presencia en más de 150 países, la empresa se ha consolidado como un socio estratégico para las industrias que buscan optimizar su producción de manera sostenible.

La industria de alimentos y bebidas es intensiva en recursos. Para ser competitivos, las empresas no solo requieren eficiencia energética, sino también eficiencia en el manejo de todos los recursos. Es aquí donde las tecnologías emergentes juegan un rol de suma importancia.

“GEA ofrece soluciones de digitalización que permiten la conexión remota de equipos, recopilando y monitoreando en tiempo real las variables críticas del proceso. Estos datos, procesados con el apoyo de inteligencia artificial, facilitan la optimización operativa y el crecimiento de nuestros clientes”, expresó Sergio Celedón, Vicepresidente de GEA para la región de Middle Americas.

Tecnología y digitalización para una industria más eficiente

El avance de la digitalización ha revolucionado la producción en la industria de alimentos y bebidas en América Latina. Porque ha permitido la obtención de más información referente a los procesos, lo que desencadena en tener un mayor control para asegurar de mejor manera calidad, transparencia y seguridad en los alimentos.

Uno de los pilares de esta transformación es la capacidad de capturar y almacenar datos, lo que facilita la trazabilidad de materias primas y procesos productivos, garantizando un mejor control en términos de seguridad e inocuidad alimentaria, así como el cumplimiento de normativas.

En este sentido, GEA ha desarrollado herramientas como GEA Codex®, una plataforma de automatización que permite gestionar procesos con interfaces intuitivas y alto rendimiento para una toma de decisiones más eficiente. Asimismo, InsightPartner posibilita el monitoreo en tiempo real, brindando análisis predictivos que optimizan el rendimiento y prolongan la vida útil de los equipos.

Compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad también es un eje fundamental en la estrategia de GEA, y su objetivo es lograr un impacto ambiental cero en los próximos años.

“Hemos sido de las primeras empresas en introducir metas agresivas para reducir la huella ambiental en sus procesos y cadenas de suministro. Nuestro objetivo de sostenibilidad se centra en alcanzar la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor para 2040. Este compromiso incluye reducir las emisiones Scope 1 y 2 en un 60% y disminuir en un 18% las emisiones derivadas del uso de nuestros productos por parte los clientes (scope 3) para 2030, tomando como referencia el año 2019”, Jorge Tamayo, director de la división de tecnologías de separación y componentes para fluidos en GEA Middle Americas Cluster.

En consecuencia, GEA ha creado la etiqueta ADD BETTER, que destaca las soluciones innovadoras de su portafolio que son más eficientes en el uso de recursos que sus predecesoras; desde máquinas y procesos industriales hasta soluciones digitales y plantas completas; que no solo ofrecen un rendimiento mejorado, sino también una eficiencia de recursos comprobada. La etiqueta ADD BETTER y el proceso de evaluación subyacente, cumplen con los requisitos de las ecoetiquetas en el estándar de la norma ISO 14021 y es validada por TÜV Rheinland.

GEA GREEN WEEK

Como parte de este compromiso con la sostenibilidad, en días pasados GEA organizó el GEA GREEN WEEK, un evento diseñado para líderes empresariales interesados en la innovación tecnológica y la ingeniería sostenible. Este espacio reunió expertos internacionales, paneles de discusión y reuniones privadas para compartir tendencias de mercado, avances en digitalización y estrategias para mejorar la eficiencia operativa y el cuidado del medio ambiente.

Los asistentes contaron con un sólido programa de más de 130 conferencias y ponencias simultáneas lideradas por expertos internacionales de GEA que desvelaron las innovadoras soluciones tecnológicas de la compañía; generando así espacios que fomentan la creatividad, la colaboración y el trabajo conjunto con sus clientes.

Expansión y crecimiento en Middle Americas Cluster

A lo largo de los años, GEA ha expandido sus operaciones en la región de Middle Americas Cluster, estableciendo entidades legales en Colombia, Perú, Panamá y México, con oficinas, centros de servicio y un equipo de más de 300 colaboradores. La expansión más reciente ha ocurrido en México, donde ha ampliado su capacidad operativa con la expansión de sus oficinas en Ciudad de México y ha abierto su centro de servicio en Lerma para la reparación y mantenimiento de equipos, capacitaciones en la tecnología GEA, pruebas de laboratorio, entre otros servicios. GEA planea seguir fortaleciendo su presencia local con el objetivo de brindar a sus clientes un servicio más rápido y adaptado a sus necesidades.

Este crecimiento ha estado marcado por un enfoque estratégico en la innovación y la digitalización, permitiendo a la empresa consolidarse como un referente en soluciones tecnológicas para la industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

Sergio Celedón, vicepresidente de GEA en la región, ha desempeñado un papel fundamental en esta expansión, garantizando que las soluciones de la compañía se adapten a las necesidades del mercado latinoamericano. Bajo la visión estratégica de Mission30, GEA busca generar impacto a través de la innovación responsable, fomentar el crecimiento en mercados clave y optimizar procesos mediante el uso de inteligencia artificial y digitalización.

“Nuestro enfoque está en los impulsores del crecimiento, como las soluciones digitales, las innovaciones que ahorran recursos y un sólido negocio de servicios, los cuales contribuirán a aumentar aún más nuestra rentabilidad”, afirmó Celedón.

De cara al futuro, GEA seguirá fortaleciendo su presencia en la región, ampliando su huella y optimizando sus procesos mediante tecnologías avanzadas. Con una estrategia enfocada en sostenibilidad, digitalización y eficiencia operativa, la empresa reafirma su compromiso con la transformación de la industria y la creación de valor a largo plazo.