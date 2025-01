Sheinbaum confía en que EU no impondrá aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que no cree que se concrete la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles al país y a su vecino Canadá, esta semana.

"No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos", afirmó la primera mandataria en su conferencia la "Mañanera del Pueblo" al ser consultada sobre el tema. Sheinbaum no dio detalles de su "plan".

Trump anunció la semana pasada que impondría aranceles del 25% a México y Canadá el 1 de febrero a menos que ayuden a enfrentar el tráfico de fentanilo y la inmigración.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó que existe una “cooperación histórica” con México, pero confirmó la voluntad de Trump de imponer aranceles a sus dos vecinos esta semana.

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard destacó también que, desde la visión de México, al presidente estadounidense, Donald Trump, le interesa mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nosotros (México) somos principales defensores del tratado y yo creo que el propio presidente Trump, como ustedes saben, ya ordenó que se inicie la revisión del tratado. Si no le interesara el tratado, pues no habría puesto eso en su orden ejecutiva”, argumentó Ebrard, al participar en la 85° Asamblea General Anual de la American Society of Mexico, en la Ciudad de México.

En el primer día de su nuevo gobierno, Trump publicó el memorándum America First Trade Policy, en el que ordena comenzar las consultas rumbo a la revisión del T-MEC en el 2026.

“Entonces, ¿vamos a seguir teniendo tratado? Hay tratado para rato. Oye, pero es que yo quiero ponerte no sé qué y que el acero y el aluminio. Bueno, eso es, vaya, eso es lo del day by day (día por día), ¿no? Estamos acostumbrados y es normal”, acotó Ebrard.

Sobre la declaración que hizo este martes a la prensa Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, de que Trump mantiene su plan de aplicar aranceles de 25% a las importaciones de productos originarios de México a partir de este sábado, lo mismo que a Canadá, y de 10% adicional a China, Ebrard replicó que el gobierno de México se mantendrá con un plan en el que ha trabajado ocho meses.

“No te puedo revelar qué está previsto, pero sí puedes tener la garantía de que lo hemos estudiado muchísimo”, dijo a la prensa mexicana.