Condicionan adquisición de Bimbo en Brasil

Grupo Bimbo recibió la aprobación regulatoria para adquirir a la panificadora brasileña Wickbold, pero bajo ciertas restricciones impuestas por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad de competencia del Brasil.

En un comunicado, dijo que prevé cerrar la compra en las próximas semanas que incluye la fabricación, comercialización y distribución de la cartera de productos horneados de Wickbold en el mercado brasileño, así como una plantilla de aproximadamente 2,700 colaboradores.

Aunque no reveló los términos de la operación, como el monto de la inversión ni las condiciones impuestas por el CADE, medios brasileños informaron que Bimbo tendrá que vender las marcas Nutrella y Tá Pronto!, tras adquirir el control de los productos Wickbold y Do Forno.

Además, en los próximos tres años solo podrá vender wraps bajo la marca Rap10, no podrá lanzar nuevas líneas similares, entre algunas de las principales condiciones.