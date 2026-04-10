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Claro Brasil asegura su espectro hasta 2041: Anatel aprueba la prórroga de licencias en bandas medias

Claro queda sujeta al pago de un canon bienal equivalente al 2% de sus ingresos brutos por el Servicio Móvil Personal (SMP), calculados sobre el ejercicio anterior y netos de impuestos y contribuciones aplicables.

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América Móvil había conseguido espectro para desarrollar cobertura rural sobre estados con regiones desprotegidas, como Río de Janeiro. Ilustración EE: Nayelly Tenorio.

Nicolás Lucas-Bartolo

El gobierno de Brasil ratificó la extensión de diversas concesiones de espectro para Claro, la filial local de América Móvil.

Esta prórroga asegura la continuidad operativa de la empresa en las bandas de 1.8 GHz, 1.9 GHz y 2.1 GHz, activos estratégicos para su red de telefonía móvil.

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Las licencias actuales expiran el lunes 1 de junio próximo.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) ha fijado el 30 de mayo de 2041 como el plazo de vencimiento para la mayoría de las licencias recientemente otorgadas. Esta definición temporal otorga certidumbre jurídica a los operadores para la planificación de sus inversiones a largo plazo.

En el proceso, se exceptúan las subbandas de 1800 MHz (específicamente los rangos 1755-1765 MHz y 1850-1860 MHz), cuyo derecho de uso se extendió hasta el 22 de diciembre de 2032.

Claro queda sujeta al pago de un canon bienal equivalente al 2% de sus ingresos brutos por el Servicio Móvil Personal (SMP), calculados sobre el ejercicio anterior y netos de impuestos y contribuciones aplicables.

Al cumplirse el decimoquinto año, la tasa del canon se reducirá al 1% de los ingresos.

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Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también es citado en diversos análisis sobre telecomunicaciones y radiodifusión de la OCDE, la GSMA y la ASIET.

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