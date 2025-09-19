Chirey mantiene su apuesta por México, ante aumento de aranceles

Ante la inminente alza arancelaria de 20 a 50% a la importación de autos chinos, la automotriz Chirey Motor México respondió que su compromiso con México se mantiene firme y seguirá “ofreciendo productos con tecnología de última generación, seguridad de clase mundial y un gran nivel de equipamiento”.

La automotriz china que llegó con fuerza al mercado mexicano al comercializar 3,000 unidades mensuales en 2023, “continuaremos cuidando de nuestros clientes mediante un servicio posventa con altos estándares de calidad, respaldado por garantías de hasta 10 años o 1 millón de kilómetros en motores”.

A través de un comunicado, Chirey (Chery como se le conoce en China) expuso: “Nuestro compromiso con México permanece firme: seguir creciendo junto al país, contribuyendo al desarrollo de una movilidad más sustentable y segura, siempre al servicio de nuestros clientes y las familias mexicanas”.

Al reiterar “el compromiso de Chirey con México se mantiene firme”, el corporativo destacó la importancia estratégica de México para las marcas Chirey, OMODA y JAECOO, así como las acciones que hemos realizado para seguir fortaleciendo nuestra presencia en el país.

“Para Chirey Motor México (a través de sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO), México es un mercado estratégico donde hemos construido relaciones sólidas con clientes, distribuidores y aliados comerciales”.

Desde nuestra llegada hace más de tres años, hemos invertido en el desarrollo de nuestra red de distribuidores, generado empleos directos e indirectos, implementado programas de capacitación para fortalecer el talento de nuestros colaboradores y participado en iniciativas de responsabilidad social, resaltó el Grupo Chirey.