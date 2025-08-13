Chirey dice que está cerca de recuperar ventas y amplía portafolio

Luego del tropiezo que vivió en el 2024, con una caída en ventas de casi 25%, la automotriz china Chirey está cerca de recuperar el promedio de ventas mensual que ostentó durante su primer año de operaciones, afirmó Svein Azcué, vicepresidente de Operaciones de Chirey Motor México.

La recuperación de este 2025 tiene detrás la mejora en los servicios post venta de la marca –que es una de las demandas más sentidas de su público consumidor–, pero también la ampliación de su portafolio de productos.

La marca anunció su segundo vehículo híbrido en México, Tiggo 7 PHVE CSH, que cuenta con baterías eléctricas que prometen mayor autonomía en el modo eléctrico (hasta 100 km).

“Estamos relanzando toda la gama de productos. Ya lanzamos cinco, de ellos dos en super híbridos. Entonces, nos están nos están un volumen incremental”, dijo el directivo.

Sin mencionar el volumen de sus ventas, agregó que Chirey se recupera y en breve se acercarán al promedio de sus ventas mensuales que obtuvo cuando llegó en su primer año, cerca de 4,000 unidades mensuales.

La marca afirmó que ahora cuenta con un programa de reparaciones llamado “Flying Doctor”, mediante el cual promete atención directa de los técnicos de la marca en reparaciones difíciles.