Chirey anuncia alianza con PASE como un incentivo para sus clientes

Chirey Motor México, constituida por sus marcas como Chirey, Omoda y Jaecoo, realizó una alianza con la empresa de telepeaje PASE para brindar a sus clientes nuevos incentivos en la adquisición de vehículos de la marca china.

“Todos los usuarios de Chirey, Omoda y Jaecoo en México que adquieran un vehículo nuevo recibirán sin costo adicional un dispositivo PASE”, que le permitirá a sus consumidores tener una experiencia de movilidad más ágil, cómoda y conectada. Con este paso, Chirey se posiciona como una de las primeras automotrices en el país en ofrecer este tipo de valor agregado como parte de su propuesta comercial.

“Esta alianza nos permite brindar un valor agregado real a nuestros clientes. Queremos que moverse a bordo de un Chirey sea una experiencia fluida desde el primer kilómetro, y este beneficio lo hace posible”, comentó Svein Azcué, vicepresidente Operativo de Chirey Motor México.

Con este beneficio, los propietarios podrán circular por la red carretera nacional sin necesidad de detenerse para realizar pagos en efectivo, evitando filas y ganando tiempo en cada trayecto.

La automotriz china se encuentra en el proceso de reconquistar a clientes que enfrentaron problemáticas con el servicio de post venta durante el año pasado, pero Azcué señaló que “continuaremos cuidando de nuestros clientes mediante un servicio posventa con altos estándares de calidad, respaldado por garantías de hasta 10 años o 1 millón de kilómetros en motores”, dijo Azcué.