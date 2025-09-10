Chevron prevé producir más petróleo en Vaca Muerta

La petrolera Chevron proyecta aumentar la producción de petróleo en su yacimiento El Trapial en la formación Vaca Muerta de Argentina a 30,000 barriles por día hacia fin de año desde los actuales 25,000 barriles, dijo este martes su presidenta ejecutiva Ana Simoneto.

En una presentación en Argentina Oil & Gas en Buenos Aires, Moneto destacó la calidad de la roca de Vaca Muerta, una formación en el oeste de Argentina de un tamaño similar al de Bélgica. Sin embargo, dijo que el país debe atraer nuevas inversiones.

"Tenemos que seguir trabajando en todos los ámbitos para dar las condiciones para estimular y atraer más inversión", dijo Simoneto.

"El entorno regulatorio tiene que ser más estable y previsible, permitir los movimientos de capital, que eso va a ser crítico a largo plazo, respetar las inversiones existentes que se han hecho, los costos tienen que ser competitivos y mantener las políticas de libre mercado", agregó. "Si tenemos todos esos elementos dados, tenemos un gran futuro juntos", afirmó la funcionaria.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de la petrolera estatal YPF, Horacio Marín, señaló que toda la producción de cualquier nuevo desarrollo futuro en la cuenca Vaca Muerta en Argentina será exportada. El país aspira a exportar 500,000 barriles equivalentes de petróleo por día de hidrocarburos a fines de 2027.