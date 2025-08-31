Changan amplía su inventario frente a posibles aranceles

Luego de lanzar cuatro nuevos modelos super híbridos para sumar una gama de 16 vehículos comercializables en México, la automotriz china Changan se encuentra lista para enfrentar los posibles aranceles que impondría México a las importaciones de autos y afirmó que mantendrá sus precios y productos competitivos.

México es un mercado prioritario para Changan, cuya marca ha logrado crecer a triple digito en sus ventas durante el 2025, y se prepara con una estrategia para aumentar el inventario que lleve a mantener costos competitivos de nuevos modelos año 2026 a los consumidores, afirmó Alfredo Portillo García, director de Marketing de Changan México.

En entrevista con El Economista, Portillo García informó que la marca china alcanzó la venta de 2,000 unidades mensuales durante agosto pasado, que lo encamina para lograr el 2% de participación de mercado en México.

La marca presentó sus modelos Hunter E, laprimera pick up de rango extendido (con un motor de gasolina que alimenta a la batería eléctrica), la Deepal G318, además dos SUV con motorización super híbrida, Deepal S05 y S07.

Ante los rumores sobre nuevos aranceles, el directivo dijo que “tenemos una estrategia de inventario en el país para hacer los resultados de ventas que tenemos como objetivo”.