El CEO de United Airlines propuso una alianza con American Airlines en una reunión con Trump

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, planteó la posibilidad de fusionarse con American Airlines ⁠en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de febrero, según indicaron dos fuentes.

La eventual operación transformaría el sector, aunque probablemente se enfrentaría a importantes obstáculos de los organismos reguladores.

La unión de dos de las mayores aerolíneas de red ⁠de EU supondría la mayor operación de concentración ⁠sectorial en más de una década, lo que endurecería aún más un mercado nacional ya dominado por cuatro operadores de tamaño similar. Incluidos los vuelos internacionales, United y American ya eran las dos mayores aerolíneas del mundo por capacidad disponible en 2025, según datos de OAG.

La reunión con Trump tuvo lugar el 25 de febrero, hacia el final de una reunión programada en la Casa Blanca sobre el futuro del aeropuerto de Dulles, según indicaron las fuentes conocedoras del asunto.

El encuentro tuvo lugar tres días antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que disparó los precios del combustible para aviones y ha llevado a las aerolíneas a subir las tarifas y las tasas para compensar el aumento de los costes.

Kirby ha argumentado ante representantes del Gobierno que una aerolínea fusionada sería un competidor más fuerte en los mercados internacionales y señaló que el Gobierno de Trump se ha centrado en los déficits comerciales de Estados Unidos en todo el mundo, según las fuentes.

El director ejecutivo de United afirmó en un foro celebrado en septiembre que dos tercios de los asientos en vuelos de larga distancia con origen o destino en Estados Unidos corresponden a compañías aéreas extranjeras, pero que el 60% de los pasajeros son ciudadanos estadounidenses.

Fuentes del sector afirmaron que las posibilidades de que se apruebe el acuerdo serían escasas, señalando la probable oposición de los sindicatos, las aerolíneas competidoras, los legisladores y los aeropuertos, así como las preocupaciones sobre el solapamiento de rutas y la pérdida de puestos de trabajo.

Una persona cercana a la Casa Blanca señaló que existía escepticismo respecto a dicha fusión, dado su posible impacto en la competencia y los precios ⁠de los billetes, en un momento en que el Gobierno ya se ⁠enfrenta a un aumento de los costes para los consumidores ⁠de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El abogado especializado en defensa de la competencia Seth Bloom afirmó que era ⁠poco probable que el acuerdo superara los obstáculos normativos, incluso con un Gobierno que ha adoptado un enfoque más flexible en materia de aplicación de la ley.

"El Gobierno ha dicho que realmente le preocupan los temas que afectan al bolsillo del consumidor, y esto daría a las aerolíneas más poder de fijación de precios", dijo Bloom.

No está claro si United ha hecho algún acercamiento formal a American o si se está llevando a cabo algún proceso. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones no eran públicas.

United y American se negaron a hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de ⁠American subían más de un 5% en las operaciones de las plataformas electrónicas, mientras que las de United apenas registraban cambios.