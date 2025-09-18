American Airlines lidera el transporte de pasajeros entre México y EU

Estados Unidos y México, además de ser importantes socios comerciales, son países que comparten gran parte de su turismo internacional.

El país vecino es el lugar de procedencia de la mayoría de los turistas extranjeros que llegan a México; casi el total entran al país vía aérea.

La principal aerolínea que transporta pasajeros de las rutas entre México y Estados Unidos son: American Airlines y United Airlines, con 17.9 y 15.4% del mercado total, de acuerdo con datos de la AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil).

Al corte de julio del 2025 se observó que en el tercer lugar ya se posiciona la mexicana Volaris, que tiene el 14.7% del total de los pasajeros transportados en este periodo.

Aeroméxico y Delta Airlines completan la lista de las cinco principales aerolíneas de transporte entre estos dos países.