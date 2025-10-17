Brasil activa negociación con EU para bajar tarifas

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó que la reunión que sostuvo este jueves –anticipada previamente por el presidente Luis Inácio Lula da Silva– el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue “estupenda” y tuvo un tono productivo centrado en asuntos técnicos.

Vieira dijo a periodistas en Washington que ambos Gobiernos trabajarán en las próximas semanas para fijar una agenda de encuentros para las negociaciones comerciales y reafirmó que se espera que los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva se reúnan “pronto”.

Cabe recordar que Estados Unidos impuso un arancel de 50% a la mayoría de los productos brasileños. Esta medida entró en vigor el 6 de agosto del 2025 y se aplica sobre la base de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

Aunque es una tasa general del 50%, algunos productos específicos han sido exentos, y las tasas pueden variar.

El encuentro entre los jefes de diplomacia de ambos países fue anunciado este miércoles por el Presidente Luis Inácio Lula da Silva. “Mañana tendremos la conversación de negociación”, dijo Lula, sin dar detalles sobre la reunión.

En un evento en Río el miércoles pasado, el presidente se mostró optimista sobre el inicio de las negociaciones y destacó la buena relación que mantenía con el presidente estadounidense Donald Trump.

Ambos jefes de Estado conversaron por teléfono el 6 de octubre, y la conversación permitió superar el estancamiento que Brasil había experimentado hasta entonces en las negociaciones a nivel ministerial sobre los recargos a las exportaciones brasileñas.

En agosto, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, tenía previsto reunirse virtualmente con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Sin embargo, la llamada telefónica se canceló ante los esfuerzos del congresista Eduardo Bolsonaro (PL-SP), hijo del expresidente Jair Bolsonaro (PL), por promover sanciones estadounidenses contra funcionarios brasileños.

“Cuando fui a hablar con Trump, no nos llevábamos bien, pero no lo conocía. Y habíamos creado química en la ONU. En 29 segundos, ¿sabes?”, dijo Lula, refiriéndose a la breve reunión que tuvo con Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Lula continuó: “Me llamó y le dije: “Presidente, quería tener una conversación sin liturgia”. Y entonces empecé a decir lo que pensé que debía haber dicho. Y entonces no era una planta química, era una industria petroquímica”. “Digo esto porque nuestra relación humana es química. En nuestra relación, el 20% es razón, el 80% es química. Si hay química, estamos bien”, añadió.

El canciller fue uno de los nombres sugeridos por Lula para liderar las conversaciones con la administración Trump. Además de Vieira, también se mencionaron el vicepresidente y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, y Fernando Haddad. El martes, Vieira aprovechó su estancia en Washington para reunirse con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

El gobierno brasileño cree que el curso de las negociaciones con Estados Unidos dependerá de las propuestas del país y de cómo se establezca la dinámica de las conversaciones entre las autoridades. Aun considerando el escenario incierto, fuentes de la administración del Partido de los Trabajadores afirman que el principal objetivo es iniciar las negociaciones. (Con información de Reuters y Valor Económico).

