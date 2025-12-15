BBVA Spark y Aspiria concretan financiamiento por 686 millones de pesos para impulsar a las pymes mexicanas

Este capital permitirá a Aspiria ampliar significativamente su capacidad de colocación de crédito y robustecer sus operaciones a nivel nacional.

Con más de una década de operación, Aspiria ha consolidado un modelo de negocio fincado en tecnología y analítica avanzada para acelerar el acceso al financiamiento que requieren las pymes en México.

Su propuesta se apoya en una plataforma digital que utiliza tecnología y análisis de datos para evaluar riesgo, validar información y otorgar créditos en cuestión de días, lo que ha fortalecido su capacidad para ofrecer soluciones de financiamiento accesibles y ágiles a las pequeñas y medianas empresas.

Su equipo —integrado por 125 especialistas en crédito, riesgo, datos y servicio al cliente— atiende a miles de negocios en todo el país, impulsando de manera indirecta la generación de empleos y la actividad económica en sectores clave.

Uno de sus principales diferenciadores es su alcance hacia empresas tradicionalmente desatendidas: cerca del 80% de sus clientes nunca había podido acceder a financiamiento por la vía bancaria, lo que evidencia el papel de Aspiria como puente entre las pymes y el capital que necesitan para crecer.

Foto: Cortesía

En paralelo, Aspiria ha asumido un papel activo en la transición energética al posicionarse como uno de los precursores del financiamiento solar para negocios en el país, impulsando la electrificación a nivel nacional mediante esquemas especializados para la adquisición de paneles solares.

“Tanto BBVA Spark como Aspiria compartimos una misma misión: impulsar al emprendedor mexicano a través de la innovación financiera. Esta inversión marca una nueva etapa: desplegaremos miles de financiamientos para fortalecer y empoderar a los negocios mexicanos,” dijo Guillermo Hernández, CEO de Aspiria.

Impulsando el crecimiento empresarial

Los recursos aportados por BBVA Spark se canalizarán a la expansión de la cartera de financiamiento para pymes mexicanas, al fortalecimiento de la presencia de Aspiria en estados estratégicos del país y al desarrollo de nuevas soluciones financieras alineadas con las necesidades del mercado.

La operación refuerza el compromiso de BBVA Spark con su estrategia de apoyo al ecosistema emprendedor mexicano, así como el de Aspiria con su misión de facilitar el acceso al financiamiento empresarial en el país.

“En BBVA Spark estamos comprometidos con impulsar el crecimiento de las pymes que mueven la economía de México. Nuestra línea de financiamiento a Aspiria refuerza ese compromiso: apoyar a empresas que están innovando en cómo se atiende el segmento pyme y que comparten nuestra visión de un ecosistema más dinámico, inclusivo y con mayor acceso a capital.” aseguró Rodrigo Velasco, Country Manager México & LatAm Head, BBVA Spark.

