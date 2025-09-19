Bayer mueve 300 millones de dólares al año en exportaciones farmacéuticas desde sus plantas en México

Desde sus plantas de producción en México, la farmacéutica alemana Bayer exporta productos por 300 millones de dólares al año, con destino a más de 30 mercados, entre ellos, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa y Medio Oriente.

El director de la División Farmacéutica de Bayer México, Daniel Londero, explicó que alrededor del 20% de las exportaciones se destinan al mercado estadounidense.

Entre los productos más exportados destacan los medicamentos de venta libre, como Aspirina y Alka-Seltzer, que se fabrican en las plantas mexicanas.

Durante el seminario “Sanando el Futuro”, el directivo destacó que en la fábrica de Orizaba-Ixtaczoquitlán, Veracruz, Bayer produce anticonceptivos hormonales que se exportan a toda América Latina.

Esta instalación es una de las cuatro plantas que la farmacéutica opera en el mundo destinada a la fabricación de principios activos farmacéuticos (APIs, por sus siglas en inglés), y la única ubicada fuera de Europa.

“Podemos decir que todas las hormonas o los precursores químicos que luego van a ser utilizados en Europa o en Estados Unidos para hacer los anticonceptivos, por ejemplo, que se distribuyen a todo el mundo, llevan el principio activo hecho en México… en la planta de Veracruz”, destacó Daniel Londero.

Además de la operación en Veracruz, Bayer cuenta con otra planta en el Estado de México, donde produce fármacos de venta libre para consumo local y exportación a Estados Unidos, Canadá y Medio Oriente.

Bayer anunció una inversión de 3,000 millones de pesos que se destinará para modernizar y aumentar la capacidad de producción de sus plantas en México en los próximos cinco años.

“La compañía hace muchos años ha decidido invertir en México y con planes no solamente de corto, sino también de mediano y largo plazo”, dijo Daniel Londero.

La decisión, añadió, también responde a la ubicación estratégica de México, ya que desde las plantas instaladas en el país se distribuyen productos a Estados Unidos, América Latina y otras partes del mundo.

Además, es la economía número 15 a nivel global y tiene una población de más de 130 millones de habitantes, eso hace del país un lugar “ideal” para invertir, afirmó el directivo.

Bayer ha entrado en una nueva etapa de la medicina, con la cual busca no solo tratar enfermedades, sino curarlas a través de las innovadoras terapias génica y celular.

Este año, inició un estudio clínico en Fase 3 con terapia celular para el tratamiento del Parkinson, una enfermedad que afecta a más de 10 millones de personas en el mundo.