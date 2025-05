México, pilar estratégico de la alemana Bayer en América Latina

La mega farmacéutica alemana Bayer ve con especial entusiasmo a México. Y no es gratuito. En principio sus negocios en el país le aportan una tercera parte de sus ingresos en la región; de hecho es el mercado más grande para Bayer en la región. Y eso la empresa lo ratificó ayer 06 de mayo, en una sesión con medios. Con 14 sitios operativos, 4,000 empleos y fábricas en el Estado de México y Orizaba, Veracruz, su presencia es sólida aquí y quiere ir por más.

Las instalaciones mexiquenses producen medicamentos para mercados como Estados Unidos, Australia y Medio Oriente, mientras que la planta veracruzana se enfoca en principios activos. Le da puntos importantes ante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que habla de requisito de planta y de fortalecer la industria farmacéutica local. Bayer, en ese sentido, ya lleva ventaja.

Para 2025, la empresa planea meterle 60 millones de euros (unos 1,338 millones de pesos) más a sus plantas, lo que se traducirá en 100 nuevos empleos. Esto suena bien, pero poniéndolo en perspectiva, en un país con 130 millones de habitantes y un sistema de salud en crisis, cada movimiento de una farmacéutica como Bayer se mira por su impacto económico, pero también por su ayuda para resolver carencias estructurales.

En investigación clínica, México tiene su potencial frenado, y es un ámbito donde hay enormes áreas de oportunidad que hacen mucho sentido al corporativo alemán. Bayer destina globalmente un 20% de sus ventas a investigación y desarrollo (varios miles de millones de euros), pero México no logra atraer ni la mitad que sus homónimos latinoamericanos. Mientras Argentina corrió 30 estudios clínicos el último año, México apenas alcanzó cinco. ¿La razón? Tiempos de registro eternos, de 150 días o más, nos dejan fuera de competencia. En un mundo donde los ensayos clínicos son clave para traer tratamientos innovadores, esto es una oportunidad perdida.

Por ello es muy positiva la reciente disposición de Cofepris para reducir los tiempos de aprobación a menos de dos meses; ello, junto con la plataforma Digipris, podría cambiar las cosas, prevé Daniel Londero, director general de Bayer Pharma en México, quien en una reunión con la titular de Cofepris, Armida Zúñiga y su equipo, percibió abierta disposición para que el país sea competitivo en atraer estudios clínicos, sumado a otros elementos: una población grande y diversa, infraestructura médica enorme, cercanía con Estados Unidos y costos competitivos. Por lo pronto ya están moviendo fichas, y si los plazos prometidos se cumplen, dice, podrían traer hasta 20 estudios en los próximos cinco años, con una inversión que rondaría los 4 millones de euros (unos 89 millones de pesos). Entre el camino por recorrer, ubica la parte de digitalizar procesos clínicos hasta capacitar a más investigadores en bioestadística y publicación científica.

Con nuevas apuestas Bayer espera crecer un 6% en México en 2025 y subir a ritmo de doble dígito a partir de 2026 y por un quinquenio. El impulso lo basan en cuatro moléculas que están entrando al mercado: un tratamiento para hemofilia que reduce el número de inyecciones, otro para la enfermedad renal crónica derivada de diabetes -severo problema en México-, un producto para cáncer de próstata y, en 2026, una terapia no hormonal para menopausia.

De hecho, Londero comparte que en la compra bianual ya fueron adquiridos por el Gobierno los 3 primeros medicamentos citados, todos de última generación, que recibirán IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, etcétera; buena noticia para el paciente. Esta compra representa una inversión pública de unos 80 millones de dólares, y Londero detalla que una vez firmados los contratos en proceso, los productos ya están listos para entrega a hospitales y centros médicos donde haya pacientes diagnosticados.

México es crucial para Bayer, y la empresa quiere que sea uno de sus diez mercados top a nivel global. Los retos no son menores en un sistema de salud donde el desabasto y la falta de acceso han sido el pan de cada día. Por ahora, el camino pinta bien, y toca esperar que las promesas de agilidad y colaboración con el gobierno no se queden en buenas intenciones, y que la burocracia no vuelve a trabar el engranaje.

Latinoamérica, motor de crecimiento de Bayer Farma

Definitivamente, para Bayer Farma, América Latina ya no es un actor secundario; hoy tiene un rol protagónico. Adib Jacob, su capitán farmacéutico para Brasil y Latinoamérica, expuso que cerraron 2024 con ventas en la región por 825 millones de euros (18,400 millones de pesos), creciendo 10.8% respecto a 2023. Respecto del 3% logrado a nivel global, Bayer Farma en AL creció 3 veces más cubriendo a 30 millones de pacientes. En sesión de prensa desde Sao Paulo, Brasil, destacó temas prioritarios para la compañía, como la situación de la hemofilia en la región, innovaciones que están moldeando el tratamiento del cáncer de próstata, enfermedades cardiorrenales, oftalmológicas, neumológicas y la salud de la mujer.

Inmegen, controlado por una subdirectora jurídica

Llegó a nuestras manos una carta anónima dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y altos funcionarios del sector salud que expone graves señalamientos contra María del Carmen Gutiérrez Campa, subdirectora jurídica del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), quien aspira a la Dirección de Vinculación y Desarrollo Institucional. El documento la acusa de carecer de las competencias técnicas y éticas para el cargo, además de fomentar un ambiente de acoso laboral, hostigamiento y presuntas irregularidades como tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de recursos. Se alega que su conducta, documentada en procesos administrativos, vulnera principios de integridad y daña la productividad del INMEGEN. Fuentes cercanas a dicho Instituto nos corroboraron las acusaciones, señalando que Gutiérrez Campa, con antecedentes conflictivos en el INCAN, fue impuesta por Gustavo Reyes-Terán, excomisionado de CCINSHAE y actual director médico del ISSSTE. Reyes Terán, según el testigo, controla al director general del INMEGEN, Jorge Meléndez Zajgla, a quien colocó en el cargo en junio 2023 y desde entonces lo rodeó de un equipo sin experiencia. Este manejo ha deteriorado el clima laboral en la institución, con investigadores desmotivados y un director minimizado. La situación pone en riesgo el potencial científico del INMEGEN, una institución clave para la investigación genómica en México, en un contexto donde la ética y la transparencia son vitales, y que el gobierno actual aduce impulsar.