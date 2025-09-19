Aumento del IEPS “castigará” a toda la cadena de los jugos

La propuesta de aumentar en 87% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y calóricas, incluida en el Paquete Económico 2026, representa un “castigo fiscal” para la industria, y tendría efectos negativos en toda la cadena productiva, desde el campo y hasta el consumidor final.

Así lo consideró el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), Jonás Murillo, quien subrayó que el impuesto no podrá ser absorbido por las empresas, por lo que impactará directamente al consumidor, principalmente a la población de menores ingresos.

“Tal como lo plantea el Paquete Fiscal, el IEPS sí va a afectar a toda la cadena de jugos y néctares”, afirmó en entrevista.

Jonás Murillo explicó que, por norma, los jugos deben ser 100% de fruta, por lo que los azúcares naturales no pueden eliminarse, de ahí que el impuesto castiga a la industria, sin un beneficio claro.

Acotó que, en términos generales, la industria de bebidas ha trabajado en reducir azúcares y calorías, pero no propiamente por un tema de impuestos, sino porque entienden la importancia de atender esta necesidad.

La medida, además, afecta a los productores agrícolas, ya que podría reducirse sus volúmenes de venta, pues “la manzana que no se convierte en jugo se acaba quedando en el árbol o echándose a perder”, subrayó.

“Obviamente, en el momento en que cae la demanda, cae la producción y acaba afectando hasta el campo. También se está poniendo otro IEPS a los carburantes.

Es decir, está afectando a la cadena completa. Desde que recoges la fruta hasta que consigues llevar el jugo al anaquel te están grabando varias veces la misma cosa”, enfatizó.

En el caso de los jugos, la industria representada en la Canainca factura alrededor de 60,000 millones de pesos anuales y consume aproximadamente 1,900 millones de toneladas de fruta.

“Ésa es la magnitud de la afectación que podría generar una caída en el consumo”, anotó el presidente ejecutivo de la Cámara.

Impuestos sin resultados claros

El presidente ejecutivo de la Canainca consideró que los impuestos no han resultado ser una medida eficaz para mitigar los problemas de salud de la población, asociados con el consumo de bebidas azucaradas y contenido calórico.

Desde 2014, prosiguió, cuando se implementó el primer IEPS, se anunció que los recursos se usarían para instalar bebederos escolares, para mejorar las instalaciones deportivas en las escuelas, así como las unidades de salud en diabetes y en enfermedades cardiovasculares y no pasó.

“Ese dinero se metió a gasto corriente y no ha habido ese impacto directo para lo que está hecho el impuesto especial que se pone para un fin concreto”, expresó.

El objetivo del nuevo impuesto que se está proponiendo, abundó, es desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y con endulzantes no calóricos para combatir enfermedades como la obesidad y diabetes.

El Paquete Económico 2026 propone elevar la cuota del IEPS a bebidas azucaradas de 1.64 a 3.08 pesos por litro, lo que representa un aumento del 87 por ciento. Respecto a la afectación en el empleo, Jonás Murillo indicó que aún no cuentan con una estimación precisa del número que podrían verse afectados, ya que el análisis continúa.

Incluso dijo que actualmente están en pláticas con los legisladores, haciéndoles ver el impacto que tiene la propuesta actual, no sólo en la industria de jugos y néctares, sino en el campo y en el consumidor. Sostuvo que el problema de la obesidad en México es multifactorial, que va más allá de una cuestión de impuestos. Se trata de encontrar soluciones en conjunto entre la industria, la academia y el sector salud, enfocadas en mejorar hábitos y fortalecer la educación alimentaria.