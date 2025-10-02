Alsea planea vender Burger King en Chile, Argentina y México

El grupo mexicano Alsea estaría buscando vender su operación de Burger King en Chile, Argentina y México, según informó el medio argentino La Nación. El banco BBVA sería el encargado de buscar comprador entre fondos de inversión, grupos locales del rubro gastronómico y operadores internacionales de comida rápida.

Alsea no quiso confirmar o desmentir la noticia. "La compañía no emite comentarios sobre rumores o especulaciones de mercado. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de nuestros canales institucionales", dijo la empresa consultada por el medio Diario Financiero SUD.

Este proceso de desinversión acompañaría a la venta de Burger King en España, adquirida en 2024 por el fondo inglés Cinven. "Esta operación está alineada con la estrategia de la compañía de simplificar su portafolio de marcas con el objetivo de crecer buscando eficiencias del mismo para incrementar la rentabilidad de la empresa", afirmó el grupo en el momento del anuncio.

Burger King llegó a Argentina en 1989 con un primer local en el barrio Belgrano y según información de Alsea, actualmente tiene 116 puntos de venta; en Chile desembarcó en 1994 y cuenta con 86 locales; mientras que a México llegó en 1991 y posee 175.

La eventual venta comprendería 377 unidades totales distribuidas entre los tres mercados.

Cabe destacar que si la venta se llega a concretar no significa que el grupo acaba con su participación en la región, ya que también opera Starbucks con 909 locales en México, 173 en Chile, 133 en Argentina, 72 en Colombia, 18 en Uruguay y 4 en Paraguay.

Por otro lado, las acciones del grupo cayeron más de 2.6% en la jornada del lunes, borrando parte del avance de casi 12% que se había anotado en el último mes.

La estrategia de Alsea

En junio de 2025, el exdirector general de Alsea y actual presidente del Consejo de Administración, Armando Torrado, anunció que eliminará marcas del portafolio que ya no encajan con la estrategia actual de crecimiento de la empresa. No especificó cuáles serían, pero afirmó que tiene negociaciones en curso. Chili's Grill & Bar, PF Chang's o Domino's Pizza son algunas de las firmas que opera.

"En el segundo trimestre daré algunas noticias sobre otras marcas que están alineadas para salir de nuestra cartera (...) hemos estado intentando hacer eso, racionalizar la cartera y ya tenemos algunas transacciones o comunicaciones con terceros para hacerlo", expresó Torrado en una conferencia con analistas bursátiles.

La decisión de "limpiar la cartera" y desinvertir va en línea con su plan de invertir en otras que tengan un potencial mayor para crecer y que conecten con las preferencias actuales de los consumidores.

En ese sentido, está integrando nuevas firmas internacionales. Una de ellas es la estadounidense Chipotle, que abrirá su primer restaurante en México a inicios de 2026, en un plan que contempla una eventual expansión hacia más puntos del país y la región.

"Estamos orgullosos de colaborar con una marca icónica como Chipotle y de contribuir al crecimiento de su negocio internacional en los próximos años", expresó Torrado en un comunicado.

México es el octavo mercado para la norteamericana, y su llegada se da luego de que otras cadenas estadounidenses de comida mexicana intentaran sin éxito conquistar a los consumidores locales. Uno de los intentos fallidos fue el de Taco Bell, que quiso expandirse en las décadas de los 90 y los 2000.