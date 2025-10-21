El acuerdo EU-Canadá podría firmarse en la cumbre de la APEC a finales de octubre

Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá sobre acero, aluminio y energía podría estar listo para que el primer ministro, Mark Carney, y el presidente estadounidense, Donald Trump, lo firmen en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) a finales de este mes en Corea del Sur, informó este martes el diario Globe and Mail, que cita fuentes familiarizadas con el asunto.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. La Casa Blanca, el Departamento de Comercio de EU y la oficina de Carney no respondieron a las peticiones de comentarios fuera del horario laboral habitual.

Estados Unidos, sin embargo, no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo sobre los automóviles canadienses o la madera blanda, añadió el artículo.

Trump impuso aranceles al acero, el aluminio y los automóviles canadienses a principios de año, lo que llevó a Canadá a responder del mismo modo.

Tras ello se iniciaron las negociaciones para levantar las medidas contra el acero y el aluminio.

Canadá probablemente tendrá que aceptar cuotas sobre el acero a cambio de un arancel estadounidense más bajo, con minerales críticos fuera de la mesa en estas conversaciones, dijeron fuentes al Globe and Mail.

Reuters informó esta semana de que Canadá había ofrecido una reducción de los aranceles sobre algunos productos de acero y aluminio importados de EU y China, en un esfuerzo por ayudar a las empresas nacionales afectadas por una guerra comercial en dos frentes.

Carney visitó Washington a principios de este mes y dijo que había tenido "una reunión de mentes" con Trump sobre el futuro de los sectores del acero y el aluminio.