Zijin Mining Group Co Ltd, uno de los mayores productores de oro de China, acordó comprar la minera canadiense Continental Gold Inc por unos 1,000 millones de dólares, pero un alto ejecutivo de la empresa en venta reconoció que las preocupaciones de seguridad en Colombia representan un riesgo para el acuerdo.

Zijin pagará 5.50 dólares canadienses en efectivo por acción de Continental, una prima de alrededor de un 13% frente al precio de cierre de la minera canadiense el viernes, debido a que busca asegurar el proyecto de oro Buriticá en Colombia, la mina insignia de Continental Gold.

Las acciones de Continental subieron casi un 10% el lunes en la Bolsa de Valores de Toronto.

"Zijin no tiene ninguna experiencia en Colombia, y obviamente hemos tenido algunos incidentes en el pasado", dijo a Reuters el director financiero de Continental, Paul Begin. "Pero si ocurriera un incidente de seguridad importante en cualquier proyecto, se consideraría un cambio material adverso y tendrían una salida si quisieran".

Cuatro empleados de Continental fueron asesinados por grupos armados ilegales en septiembre del año pasado. La empresa canadiense también ha enfrentado dificultades legales para la obtención de licencias ambientales y tensas relaciones con comunidades que se oponen a la minería.

El proyecto aurífero Buriticá, en el noroeste de Colombia, espera una producción, en promedio, de aproximadamente 250,000 onzas de oro anuales durante una vida de la mina de 14 años, dijo el presidente de la junta de Zijin, Chen Jinghe.

La mina tiene reservas de oro medidas e indicadas de 165.47 toneladas y una reserva inferida de 187.24 toneladas.

El director ejecutivo de Continental, Ari Sussman, afirmó que se espera que el proyecto alcance la producción el próximo año y que "es el momento adecuado para que Continental venda a un operador de mina con más experiencia".

Zijin espera que sus reservas de oro superen las 2,000 toneladas después de la compra, y la producción eventualmente aumentará en aproximadamente un 20 por ciento.

La minera china también busca que el proyecto aurífero de Buriticá genere ganancias "sólidas" y flujo de caja después de que entre en funcionamiento en 2020.

Buriticá, ubicado en el departamento de Antioquia, espera convertirse en un proyecto clave para la minería de oro subterránea de Colombia.

El anuncio del lunes se produce después de que Zijin dijo a principios de noviembre que compraría los activos de cobre y oro del socio Freeport McMoran Inc en Serbia por hasta 390 millones de dólares, en un esfuerzo por aumentar sus recursos de ambos metales.