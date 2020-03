Algunos vendedores que usan las plataformas de comercio electrónico de Amazon y Mercado Libre están aprovechando las compras de pánico y la desinformación alrededor de la transmisión del nuevo coronavirus para inflar los precios de ciertos productos, como los desinfectantes, el gel antibacterial y las máscaras cubrebocas.

Un desinfectante de la marca Lysol en aerosol Neutra Air de 283 gramos tiene un precio de 77 pesos en el portal electrónico del gigante minorista Walmart. El mismo producto alcanza un precio de hasta 429 pesos en un anuncio de la plataforma Mercado Libre publicado por un vendedor del estado de Colima.

Lo mismo sucede con las toallas desinfectantes que han desaparecido de los anaqueles de muchos supermercados. Un paquete con 35 de estas toallas, también de la marca Lysol, tiene un precio de 52 pesos en Walmart, mientras que en Mercado Libre, un vendedor de Monterrey, Nuevo León, vende el mismo producto en 488 pesos.

A este grupo se suman el gel antibacterial y las máscaras cubrebocas, los cuales también han generado una mayor especulación entre los vendedores digitales de Amazon y Mercado Libre. Mientras que en Walmart, una botella de gel antibacterial Blumen para manos de 525 ml tiene un precio de 39.90 pesos, un vendedor del municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, la vende por 649 pesos.

Los cubrebocas corren la misma suerte. Las máscaras desechables de tres capas alcanzan un precio de 699 pesos por un paquete de 50 piezas en Mercado Libre, mientras que en Amazon su precio oscila entre los 185 y 850 pesos también por un paquete de 50 piezas. En la página de internet de Walmart no se ofrece este producto.

El fenómeno no es exclusivo de México e incluye a otras plataformas de comercio electrónico como eBay. Un artículo de la BBC cuenta, siguiendo a The New York Times, cómo una pareja de hermanos que en los estados de Tennesse y Kentucky, en Estados Unidos, decidieron aprovechar el negocio que les presentaban los primeros contagios de Covid-19 en aquel país y acumularon un total de 17,000 envases de desinfectante para manos, de los cuales lograron vender 300 piezas por un precio de entre 8 y 70 dólares.

De acuerdo con la BBC, Amazon está entre los primeros comercios electrónicos que ha tomado acciones para evitar los sobreprecios que ha generado el coronavirus. Según el medio, la compañía suspendió alrededor de 1 millón de productos que no cumplan con su política de proveer información exacta sobre el artículo que están ofreciendo.

A través de un boletín de prensa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) admitió que si bien atiende 22 denuncias por el incremento injustificado de precios en establecimientos físicos de Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Hidalgo y Guanajuato, “los consumidores deben tener en cuenta que la Profeco inicia procedimientos de verificación una vez que recibe una denuncia”.

La Profeco advirtió que según su programa Quién es Quién en los Precios, “la semana anterior, el paquete de cubrebocas con 10 piezas tuvo un precio promedio nacional de $23.99 pesos, siendo en Farmacias Similares, sucursal León I, en Guanajuato, donde se encontró más barato, en $10.00, seguido de Bodega Aurrera en Aguascalientes, Aguascalientes; y Superama Sucursal Única de Morelia, Michoacán, en ambos casos en $12.00”.

“El gel antibacterial de 60 ml, con un precio promedio nacional de $13.83 pesos, se encontró más barato en Bodega Aurrera de Aguascalientes, Aguascalientes; así como en la misma cadena pero en sus sucursales Plaza Aragón, de la Ciudad de México; e Itzaes, de Mérida, Yucatán. En los tres casos en $10.00 pesos”, explicó la autoridad. No obstante, la Profeco sólo hace referencia a establecimientos físicos y no a comercios virtuales.

El Economista contactó a Mercado Libre y Amazon para conocer su postura respecto a este tema sin que hasta el momento de la publicación de este artículo hubiera una respuesta.

