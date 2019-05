Nueva operación de Telefónica en su estrategia de venta de activos no estratégicos para reducir deuda. La compañía ha comunicado este miércoles que ha suscrito un acuerdo para la venta de una cartera de 11 centros de datos localizados en siete jurisdicciones, España, Brasil, Estados Unidos, México, Perú, Chile y Argentina, a una sociedad controlada por Asterion Industrial Partners. BBVA ha asesorado la operación, la mayor de centros de datos en España, por parte de Telefónica.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, la operadora señala que el importe total asciende a 550 millones de euros. “Se estima que la plusvalía, antes de impuestos y de minoritarios, ascenderá, aproximadamente, a 260 millones de euros”, dice Telefónica.

Se trata de la mayor transacción en el sector de centros de datos en España hasta la fecha; y con esta operación BBVA se convierte en el líder de la asesoría de fusiones y adquisiciones en el sector de infraestructura de telecomunicaciones en España este año tras haber asesorado también a Red Eléctrica Corporación en la adquisición de Hispasat.

El acuerdo de venta se acompaña de la firma de un contrato de prestación de servicios de housing al grupo Telefónica, el cual garantiza que la operadora seguirá prestando en dichos data centers los servicios a sus clientes con la misma calidad y en las mismas condiciones. El cierre de la venta tendrá lugar en un plazo aproximado de dos meses, salvo la de cuatro centros de datos, cuya efectiva transmisión está condicionada a determinadas autorizaciones y trámites administrativos.

Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica, basada en una estrategia de creación de valor, optimización del retorno sobre el capital y posicionamiento estratégico. “Asimismo, complementa el objetivo de reducción de deuda y fortalecimiento de balance por la vía orgánica, en un escenario de generación de caja creciente, que nos permite a la vez mantener una remuneración al accionista sostenible y atractiva”, explica Telefónica.

La operadora, que el viernes presenta los resultados del primer trimestre, tenía al cierre de 2018, una deuda financiera neta de 41,800 millones de euros, con un ratio de apalancamiento de 2.65 veces el Oibda. No obstante, una vez contabilizadas las ventas de las filiales de Centroamérica a América Móvil y Millicom así como de la aseguradora española Antares, anunciadas a principios de 2019, el endeudamiento pasaría a 40,400 millones, con un ratio de apalancamiento de 2.61 veces el Oibda.

Asterion Industrial Partners es una gestora independiente enfocada en la inversión en infraestructuras en Europa con sede en Madrid, y presencia en París y Londres. La firma está impulsada por Jesús Olmos, ex consejero de KKR, y cuenta con consejeros como Sebastián Urbán, ex responsable de Estrategia de Telefónica, y Nicola Hildebrand, ex experto en energía de Morgan Stanley.

Asterion Industrial Partners anunció a final de marzo un primer cierre de 519 millones de euros de su fondo Asterion Industrial Infra Fund I, junto con una coinversión posterior de otros inversores de 120 millones.

