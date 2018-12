El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una tregua de tres años a los inversionistas que obtuvieron contratos de las rondas petroleras, para que empiecen a producir petróleo crudo. Indicó que en 10 días iniciará en Campeche un ambicioso plan de Petróleos Mexicanos (Pemex) para perforación de pozos.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Obrador insistió en que la reforma energética no produjo la inversión millonaria que prometió en el sector, por lo que su gobierno hará un análisis de la misma. Sin embargo, reiteró que se respetarán los 110 contratos vigentes de las rondas petroleras.

“Es un asunto práctico. Se entregaron los contratos para la extracción de petróleo, se habló de que iba a llegar inversión extranjera, y sólo ha llegado de inversión extranjera 2% de la incipiente inversión pública de Pemex.

“En cuatro años de la reforma energética a la fecha, Pemex ha invertido muy poco, pero sólo 2% de todo lo que invirtió Pemex es lo que ha llegado de inversión extranjera a partir de la reforma energética. Otro dato: con los contratos no se ha sacado un barril de petróleo, entonces, no podemos nosotros continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión, y lo más importante, si no hay producción. Al mismo tiempo, debe quedar claro, que no se van a cancelar los contratos para que no haya desconfianza. Lo que queremos es que demuestren los que recibieron estos contratos que van a invertir y que van a producir petróleo”, refirió.

Expuso que su gobierno dará una tregua de tres años para que los inversionistas muestren resultados, y después de ello analizará si se ofrecen nuevos contratos de las rondas petroleras.

“Si a partir de resultados vamos a tomar la decisión. El compromiso nuestro es dar una tregua de tres años para que haya resultados, porque lo que no queremos es que se tengan los títulos de concesión y sólo se entreguen para especular, lo que queremos es que se produzca petróleo porque necesitamos extraer crudo”, comentó.

Finalmente, anunció que “en unos días más vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción, pero que se van a reactivar. Yo aprovecho para decir que en 10 días vamos a ir a Campeche porque vamos a iniciar la perforación de una buena batería de pozos petroleros para parar la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo”.

Al final rondas seguirán, confían

Esta semana, Dionisio Garza Sada, director general del fondo de inversiones Grupo Topaz, propietario de Jaguar Exploración y Producción, una de las petroleras mexicanas que resultó adjudicada con contratos petroleros a partir de la reforma energética informó que en el momento en que se reanuden las rondas petroleras, les interesa participar solos o con socios.

Acorde con lo declarado por AMLO, Garza Sada mencionó que durante las reuniones que sostuvieron el primer mandatario y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi), antes del 1 de diciembre, comentaron que no habría más rondas petroleras en los siguientes tres años.

“Nos dijeron que por el momento no iba a haber más rondas petroleras, en los siguientes tres años, pero pudiera cambiar, pueden ser dos o cuatro años, dependiendo de cómo vaya la industria”, expuso.

Dijo que la condición que puso el presidente López Obrador es que se acelere toda la producción petrolera, de gas y líquidos que tienen los productores de hidrocarburos, y que en la medida que se vaya mostrando exitosa, en esa medida el gobierno irá liberando más rondas.

En esa reunión las autoridades federales dijeron que se debe acelerar la producción de hidrocarburos para evitar la curva de declinación que está en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, para aumentarla a fines de sexenio en cerca 2.5 millones de barriles diarios. Destacó que una noticia muy positiva es que el presidente y la secretaria reconocieron el valor de la industria privada y van a trabajar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para reducir los tiempos de obtención de permisos.

