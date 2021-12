El Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical (CFCRL) apenas ha presentado 7 de 32 resoluciones del proceso de elección que realiza en sus 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y de las cuales, dos tendrán que realizar de nuevo el proceso de votación, dado que se encontraron “dudas razonables”.

En un escueto informe la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que ya fueron entregadas cinco Tomas de Nota, con lo que los dirigentes pueden realizar todos los trámites como representantes legítimos de los trabajadores de las secciones no. 1, Ciudad Madero, Tamaulipas; Sección 15, Estado de México; Sección 26, Las Choapas, Veracruz; Sección 35, Tula de Allende, Hidalgo y Azcapotzalco, Ciudad de México, y Sección 44, Villahermosa, Tabasco.

Cabe recordar que el proceso de elección para renovar las dirigencias seccionales inició el 4 de noviembre y concluyó el 15 de diciembre de 2021, razón por la que no se han dado la totalidad de los resultados del proceso; además de que al CFCRL llegaron 731 quejas por parte de los trabajadores, muchas de las cuales ya fueron resueltas destacando que “no existen elementos suficientes para determinar duda razonable respecto al procedimiento de elección”.

Nuevas votaciones

Por otra parte, el Centro Federal detalló que de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Laboral corresponde al propio Centro convocar y organizar la reposición de elecciones de las secciones: Sección 10, Minatitlán, Veracruz, y de la Sección 47, Ciudad del Carmen, Campeche.

En ese sentido, informó que dichos procesos de votación personal, libre, secreto y directo, se realizarán hasta que concluya la elección a Secretario General del STPRM a efectuarse el próximo 31 de enero de 2022.

Al respecto, la senadora de Morena, Cecilia Sánchez, expuso que “desde el inicio de la convocatoria para secretarios de sección del STPRM se presentaron irregularidades, ya que el proceso estuvo viciado y se orquestaron elecciones a modo”.

En conferencia de prensa la senadora Sánchez expuso que parte de las irregularidades en Campeche, en cuyo proceso no se cubrieron los requisitos mínimos de la Ley Federal del Trabajo como: plazo de 10 días para publicar la convocatoria, no se permitió la participación de planillas, no se publicó el padrón de trabajadores y no hubo secrecía del voto.