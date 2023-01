Sindicatos democráticos de la banca de desarrollo enfrentan represalias y conflictos laborales; buscarán defensa

Organizaciones sindicales pioneras en el sector bancario, desde hace 4 décadas, como el Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (SINUDET-BANCOMEXT), y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera (SUNTNAFIN), enfrentan cambios sin precedentes en las relaciones patronales que van en contra de la reforma laboral, en este caso de la administración del Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, que están a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda.



En conferencia de prensa, los trabajadores denunciaron diversas problemáticas que van desde imposición en los incrementos salariales, cambios de prestaciones y recientemente las acciones de despojo de la sedes sindicales, “se trata de acciones que atentan contra la Libertad Sindical de los trabajadores, pues se genera una serie de distorsiones en las relaciones laborales que vician y contaminan el ambiente de trabajo, generando la instalación del abuso de funciones como norma en el actuar de la autoridad”.



De ahí que busquen defender, por todas las vías, sus derechos laborales pues ven que ello podría representar sólo el principio de una serie de violaciones, pues “también a los integrantes de los comités ejecutivos nacionales de ambos sindicatos se les ha prohibido y restringido el acceso a las instalaciones institucionales, lo que merma enormemente la gestión sindical, ya que se priva de la presencia física de la representación sindical a los trabajadores. Lo que no nunca se ha vivido con administraciones anteriores”.



Los secretarios generales de SINUDET-BANCOMEXT, Fernando Salazar Cruz, y la secretaria de Jocabeth Galindo, SUNTNAFIN expusieron que las sedes sindicales son para los trabajadores en donde se desarrollan capacitaciones e incluso se ha utilizado como áreas de comedor para los trabajadores, “desconocemos cuál sea la finalidad de este tipo de represiones hacia el comité ejecutivo nacional, sabemos que la administración actual son servidores públicos que no conocen la historia de estas instituciones”, afirmó Jocabeth Galindo.



Destacaron que este no es un problema menor, pues es el principio de más cambios que podrían venir con sindicatos democráticos.



“Somos sindicatos que aportamos y llevamos a los trabajadores a cumplir con sus obligaciones para mejorar el desarrollo. La banca de desarrollo tienen 80 años, en la que se ha privilegiado la cultura organizacional”, dijo Miguel Osorio, presidente colegiado de la Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de Desarrollo (Fenabad).



Estas organizaciones sindicales representan 500 trabajadores activos y adicionalmente 280 pensionados de Nafin, y 235 trabajadores sindicalizados del Sindicato de Bancomext.



Destacaron que esta situación ha causado mucha tensión para representar a la base trabajadora, sobre todo porque ya se rompió el diálogo, porque no ha dado respuesta por parte de la directiva que es compartida.



Pidieron diálogo y que cesen los actos de acoso, pese a que se ha solicitado la intervención de las autoridades laborales para que la directiva compartida de Bancomext y Nafin frene el conflicto.

rrg