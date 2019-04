Bastó una hora para que senadores integrantes de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda aprobaran de manera unánime —con una abstención— el dictamen de reforma laboral que envió la Cámara de Diputados tras su aprobación el pasado 11 de abril.

La Comisión presidida por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, pidió se diera lectura a la exposición de motivos, y agregó que el objetivo fundamental del dictamen, mismo que no sufrió modificaciones, va encaminado a fortalecer la democracia y libertad sindical, así como transparentar la contratación colectiva.

En general, ni los priistas ni los panistas objetaron el dictamen que elaboró la Comisión de Trabajo, y que contiene cambios en más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo, que cuenta con 1010 artículos.

Por el contrario, aplaudieron el hecho de que finalmente se atendieran las luchas históricas de los trabajadores por una mejor impartición de justicia, “no se trata de responder a presiones de ningún tipo; no es por el T-MEC. Esta reforma es el resultado de luchas históricas”, dijo Patricia Mercado, senadora del PT, al pronunciar el voto en favor del dictamen.

Cabe destacar que el dictamen de reforma no contempla los cambios recientemente aprobados sobre los beneficios para las trabajadoras del hogar respecto al otorgamiento de la seguridad social, hecho que se tendrá que corregir en el corto plazo, reconocieron los legisladores.

En su momento, Carlos Aceves del Olmo, senador del PRI y secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), expuso que votarían a favor, pero tendrían una lista de 15 reservas para exponerlas hoy jueves en el pleno de la Cámara Alta.

“El grupo del PRI en el Senado anticipa que votará en favor en lo general y solamente daremos a conocer los números de los artículos que nos reservaremos 360, 364, 369, 371 Bis, 390 Ter, 372, 373, 399 Ter, 400, 590 D, 897, 923, 427, 23 y 24. Pero eso no quiere decir que no estemos a favor, simplemente queremos proponerlo en el pleno y hacer ajuste en el tipo de redacción que se haga, y daremos una explicación de por qué lo estamos haciendo”, dijo el dirigente sindical.

En su turno, la panistas Kenia López sostuvo que “esta libertad sindical es una materialización de muchos años, para beneficio de quienes lo han padecido, con esta reforma de entendimiento nuevo las cosas estarán cambiando”.

Sin embargo, dijo que se comete un error al no incluir en la reforma la posibilidad de que los trabajadores puedan decidir no pertenecer a un sindicato. No se trata de sólo de elegir uno u otro, sino de tener el derecho a no pertenecer. “Estaremos solicitando cuatro cosas fundamentales: que se pueda o no formar parte de un sindicato; que los trabajadores decidan si pagan o no cuotas a un sindicato; que se prohíba al patrón retener el salario para pago de cuotas, y que el emplazamiento a huelga pueda ser bilateral”, expresó.

En sus intervenciones los legisladores también se refirieron a la subcontratación. A pesar de no estar de acuerdo en que no se haya incluido en la reforma, sí pidieron establecer compromiso para revisarlo, pues en esa condición se encuentran 8 millones de trabajadores en el país.

En ese sentido, Gómez Urrutia dijo “hay dos opciones: regularlo de manera más estricta y/o por otro lado hay opiniones de quieren eliminarlo. Habrá que ver cuando se presente en el próximo periodo de sesiones la iniciativa y lo discutiremos en el Senado con toda la apertura y con el deseo de que los sindicatos tengan el derecho a la libertad”.

Así, con la asistencia de 11 senadores de la Comisión de Trabajo y ocho de la Comisión de Estudios Legislativos, quedó aprobado el dictamen por unanimidad, mismo que se presentará este jueves en el pleno y se espera que haya dispensa del trámite de lectura para que pueda pasar directamente a votación de manera inmediata.

[email protected]