Si México no cuenta con energías renovables y un marco jurídico enfocado a la sustentabilidad, dejará de ser un destino de inversión en el corto y mediano plazo para General Motors y otras empresas, advirtió su presidente y director general, Francisco Garza, al precisar que los capitales podrían desviarse a Estados Unidos, Canadá o Brasil, entre otros países.

En el contexto de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que promueve el gobierno del presidente López Obrador, el empresario acotó que los planes a largo plazo de la automotriz no van parar en su visión de cero emisiones, por lo que “si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero”.

La iniciativa del gobierno federal plantea cerrar el mercado de comercialización eléctrica a la inversión privada, acotar a 46% de la generación eléctrica total la cuota de generación privada y modificar el orden de despacho eléctrico para darle prioridad a las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, lo que implicaría que sus centrales a combustóleo o carbón serían despachadas primero que las centrales renovables privadas.

Asimismo, plantea la cancelación de todos los permisos y contratos vigentes de generación y adelanta la terminación del régimen de autoabasto eléctrico, con el que algunas empresas cubren su demanda eléctrica (varias de ella lo hacen con energía eólica o solar).

Al participar en la 49 Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el CEO de la mayor fabricante de vehículos ligeros en México sentenció: “Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazo y hoy en día como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a China, a Europa y México deja de ser un destino importante”.

Durante la conferencia sobre “Invertir en México: Perspectiva de la Inversión Extranjera”, el presidente de General Motors comentó la importancia de contar con un marco normativo en materia energética que transite hacia las energías limpias.

La gigante de Detroit anunció en el 2020 que invertiría 27,000 millones de dólares hacia 2025 en proyectos relacionados con la electromovilidad, principalmente en Estados Unidos. Aunque, al ser parte de la región de Norteamérica, GM informó que invertiría 1,100 millones de dólares para México, con el propósito de producir vehículos eléctricos en sus plantas mexicanas.

“Hay un factor importante que va a definir el poner o no ese freno de mano a la inversión, un factor importante y creo que no sólo es la decisión de General Motors, sino de muchas empresas, es que nosotros tenemos una visión de largo plazo de ver un mundo con cero emisiones, cero colisiones y congestionamientos. Y para que eso suceda tenemos que invertir en nuevas tecnologías”, apuntó el CEO de la automotriz.

En este sentido, Garza se pronunció por contar con sitios de manufactura y la base de proveedores sean cero emisiones; el objetivo es que el 100% de la energía que consume esta empresa para el 2040 sea limpia.

