A pesar de que en el mes de julio reportó su peor producción en 40 años y de que no mostró la ejecución del programa mínimo de trabajo que incluía por lo menos la declaración de descubrimiento de un hallazgo petrolero por área en seis años, Petróleos Mexicanos (Pemex) obtendrá hasta otros cuatro años la operación de cuatro asignaciones que el gobierno federal insiste en que conserve a pesar de que no ha demostrado tener los recursos para explotarlas.

Así se expuso el martes en la 42 sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que después de revisar la solicitud de modificaciones de los títulos de las asignaciones AE-0381-3M-Pitepec, AE-0382-3M-Amatitlán, AE-0385-3M-Soledad y AE-0386-3M-Miahuapán, ubicadas en la cuenca de Tampico Misantla en Puebla y Veracruz, aprobó técnicamente la solicitud de la Secretaría de Energía para otorgar más tiempo de exploración a la estatal ya que el que tuvo desde agosto de 2014 vencería en septiembre próximo.

A solicitud de la Secretaría de Energía, la CNH emitió opinión técnica favorable para la modificación del Término y Condición Quinto y el Anexo 2 “Compromiso Mínimo de Trabajo” (CMT) de los títulos de las asignaciones indicadas, a fin de otorgar un segundo periodo adicional de Exploración e incluir el Compromiso Mínimo de Trabajo correspondiente, que será el mismo, pero por otros seis años.

Las asignaciones petroleras son el instrumento que se definió en el Artículo 27 para fortalecer a la empresa estatal dándole territorio sin necesidad de que participe en una licitación para ganarlo. Sin embargo, en caso de que alguna asignación resulte demasiado onerosa para la empresa, la Ley de Hidrocarburos indica que las puede devolver al Estado y así otros contratistas pueden explotarlas otorgando regalías por su producción o información por lo que exploran, para que Pemex concentre sus recursos limitados en las áreas donde es más rentable.

Pero desde el año pasado se cumplieron los plazos de compromisos de trabajo e inversiones de la empresa primero en 64 asignaciones exploratorias que la Secretaría de Energía le otorgó por otros cuatro años luego de que se venció el plazo acordado con Pemex cuando le fueron otorgadas para que evaluara si consideraba necesario mantenerlas bajo su resguardo. En ese momento, se dispuso como excepción a la regla de licitar las áreas que se otorgarían de nuevo como asignaciones porque la actual administración no realizará rondas petroleras hasta el 2024.

Además, la semana pasada la CNH emitió otra opinión técnica favorable para que se le otorguen tres de 21 asignaciones exploratorias a la empresa también en Tampico Misantla, donde además más de 98% de los recursos son no convencionales y como existe la promesa del gobierno de no utilizar fracking, no se llevará a cabo esta técnica y podrían quedarse ociosas hasta que concluya la presente administración.

De cualquier forma, el órgano de gobierno de la CNH planteó que la conveniencia de la modificación se emitió buscando acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, puesto que la cartera de oportunidades exploratorias con objetivos convencionales cuenta con un recurso prospecto de alrededor de 150 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que es como 0.5% de las reservas totales de crudo certificadas en el país.

Para la CNH, se otorgó el voto favorable a la Secretaría de Energía dada la importancia de otorgar un segundo periodo adicional de exploración, con el objetivo de que Pemex tenga la posibilidad de realizar actividades enfocadas también en la parte convencional del área. Además, las cuatro asignaciones cuentan también con estratos donde hay producción de hidrocarburos.

Finalmente, con esta aprobación se logró homologar los Términos y Condiciones de las Asignaciones y Contratos análogos, con el objetivo de que cuenten con un periodo inicial de exploración de tres años y la posibilidad de tener dos periodos adicionales de exploración de hasta dos años cada uno y se encuentren en igualdad de condiciones para realizar actividades de exploración.