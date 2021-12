El Senado estadounidense aplazó este lunes la votación sobre la iniciativa Build Back Better (Reconstruir Mejor), que incluye subsidios automotrices impugnados por socios comerciales de Estados Unidos.

El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, escribió en una carta a los demócratas el lunes que la votación sobre la legislación Build Back Better será votada en enero, una vez que se tenga la versión final del proyecto correspondiente respecto del que los senadores recibieron de la Cámara de Representantes.

El aplazamiento de la votación se produce luego de que en la víspera el senador Joe Manchin dijo en una entrevista televisiva que votaría en contra de ese proyecto

"Los senadores deben ser conscientes de que el Senado, de hecho, considerará la Ley de Reconstruir Mejor, muy temprano en el nuevo año para que todos los miembros de este organismo tengan la oportunidad de dar a conocer su posición en el Senado, no solo en la televisión”, escribió Schumer en la carta.

"Vamos a votar una versión revisada de la Ley de Reconstruir Mejor, aprobada por la Cámara, y seguiremos votando hasta que hagamos algo", agregó Schumer.

El subsidio va desde 7,500 hasta 12, 500 dólares y sería mayor si se cumplen las condiciones de ensamblaje en ese país, con un cierto porcentaje de componentes estadounidenses y mano de obra sindicalizada.

A mediados de diciembre, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que ojalá la votación de la iniciativa se posponga hasta el próximo año, a fin de que los legisladores puedan tener mayores elementos para la toma de decisiones.

“Estados Unidos, a lo mejor, no está teniendo una visión completa de las cosas; los senadores están muy cercanos a ver una fecha de elección y no una fecha de vida, y la fecha de vida significa la continuidad de una frontera, la continuidad de una nación que tiene compromisos, y no solamente eso, sino que tiene vecinos y amigos y socios y que tiene y compra productos en este país”, dijo Clouthier entonces.

roberto.morales@eleconomista.mx