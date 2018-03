Este jueves se espera que se normalice el problema de desabasto en San Luis Potosí provocado por una toma clandestina en el ducto que llega de Salamanca al estado; los daños provocaron afectaciones en el suministro en Zacatecas, Durango y Guanajuato.

Debido al problema, se dio un acuerdo entre el gobernador de dicho estado, Juan Manuel Carreras López, Pemex y Onexpo, lo que permitió que llegaran al estado 31,000 barriles de combustible para atender el abasto, dijo el presidente de Onexpo San Luis Potosí, Horacio Tobías Gómez. Con esto se normaliza el suministro de gasolina , añadió.

De hecho, tuvieron comunicación con el director de Pemex Logística, Roberto Revilla, para concretar la llegada del combustible a la región.

En San Luis Potosí, hay 17 gasolineras de las cuales, seis estuvieron cerradas al público.

Desde la semana pasada se reestableció el suministro en León. De acuerdo con Pemex, fue necesario suspender la operación del poliducto Salamanca-León debido a una toma clandestina. El tramo afectado de dicho ducto fue reparado esta semana y ya pudo reiniciar el flujo del combustible.

En San Luis Potosí, León, Durango y Zacatecas, los usuarios tuvieron que hacer largas filas para poder abastecerse de combustible.

El presidente de la Onexpo Durango, Carlos Manuel Mijares, dijo que en 40% de las 57 estaciones gasolineras ubicadas en zonas urbanas se registra desabasto.

En este caso, explicó que el desabasto obedeció a una baja en la producción de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, que es la que abastece a esta región del país.

Faltan más pipas: Amegas

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova, indicó que el problema que existe en Pemex es la falta de autotanques. Cuenta con 1,400 pipas de todo el país, es una cantidad mínima. Hay 900 más de los gasolineros y otras 5,000 pipas que pertenecen a terceros. Esto es parte del origen de este rezago , dijo.

En una entrevista radiofónica, el representante de la Amegas explicó que se venden aproximadamente 200 millones de litros un solo día, de los cuales 60% es Magna, Premium 10% y Diesel 30 por ciento.

Los gasolineros no tenemos productos porque Pemex no lo manda. No llegan las pipas. Ese problema no es de ahorita viene desde septiembre y no solamente por las refinerías, sino también por la delincuencia organizada que intervino los ductos , dijo.

Profeco supervisa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará un operativo nacional de vigilancia en gasolineras del país, con la finalidad de detectar y denunciar actos de especulación en la venta de combustibles.

El titular del organismo, Ernesto Nemer Álvarez, detalló que enfocará los operativos en las entidades donde se han reportado conductas que violentan los derechos de los consumidores, como San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes, así como en algunas regiones de Jalisco.

Indicó que en caso de detectar actos de especulación, de inmediato se dará aviso a Pemex y la CRE para aplicar las sanciones administrativas que procedan.

Por otro lado, la marca gasolinera Petro-7 aseguró que seguirá contribuyendo en el desarrollo del mercado energético del país. El año próximo, los precios máximos de la gasolina se determinarán acorde con la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex, a los puntos de importación y a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible , indicó la firma en un comunicado.

Por otro lado, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, consideró que la reforma energética no tiene por qué ser pagada por la sociedad. (Con información de Notimex)

