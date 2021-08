Si bien la transición de los servicios de subcontratación a un nuevo modelo enfocado a la especialización no ha sido sencillo; hay claridad sobre los sectores que verán de manera inmediata un cambio, como también es posible advertir que será hasta en un año cuando se tenga claridad del impacto de la reforma en materia de outsourcing.

En entrevista María Luisa Rocha, directora Regional de Operaciones Staffing ManpowerGroup México y Centroamérica, afirma que los tres sectores que pueden adaptar servicios especializados más fuertes son: logística, maquila y servicios, no sólo porque es donde más se requiere, sino porque es donde ya existía un desarrollo que permite implementar un cambio y establecer indicadores que miden el resultado.

En ese sentido, detalló que “los candidatos, los empleados se tienen que ir preparando y buscar cierta especialización para que sean más atractivos en el mercado laboral. En esta especialización empezamos a trabajar hace muchos años con ciertas industrias, particularmente toda la parte de la industria automotriz, maquila y de logística. Ahí hay un avance importante”.

Destacó que es importante alinearse con cada una de las industrias para poder dar un servicio especializado y hacerlo todavía más especializado; además, la reforma permitirá a los corporativos añadir servicios que no tenían desarrollados en el pasado, en el caso de ManpowerGroup incluirán servicios de limpieza e ingenierías.

“Hoy el modelo cambió y ya no es un outsourcing, estamos trabajando en vista a una especialización y tenemos un océano azul maravilloso de clientes potenciales, entonces dijimos oye, hoy no tenemos por ejemplo limpieza, esta parte de limpieza no era una de nuestros fuertes, bueno pues hay que abrir limpieza lo demanda el mercado”, comentó.

Por otra parte, Armando Leñero, CEO de Retribuye, comentó que “aún no saben en qué tiempo, pero sí se espera retornar a los mismos niveles que se tenían de subcontratación; pero ahora con servicios especializados más ordenados y con mayor cumplimiento ante la autoridad laboral.

El norte del país tomará delantera

Análisis elaborados por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), en la que se encuentran 26 corporativos entre ellas: Kelly Service, PAE, Randstad, refieren que si bien las industrias que hasta ahora se identifican como punta de lanza en los nuevos servicios, también hay áreas geográficas que tendrán mayor desarrollo.

En ese sentido, por regiones del país, la maquila en el norte encabezará la adopción de servicios especializados; seguida la región del Bajío con la parte automotriz y la zona en la que será más complicado despegar es la del Sur.

Datos del IMSS apuntan que -hasta el primero de agosto- ya se registra un cambio en el número de trabajadores que han sido contratados de manera directa y respecto a las áreas geográficas, al menos 220,000 trabajadores pasaron de estar contratados en el centro del país a la zona norte.

“Para la industria fue terrible, se fueron muchos clientes, pero las empresas volverán a un mercado a buscar a esas compañías con las que se sientan más cómodos y proyectamos que más o menos sea el mismo volumen de empleados asignados ahora a través de un servicio especializado”, dijo la directiva de ManpowerGroup.

kg