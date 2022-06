Después de más de un año de trabajo, el Gobierno argentino finalmente decretó el inicio de la segmentación de las tarifas de la energía (luz y gas), por la que se les quitarán por completo los subsidios al 10% de usuarios con mayor poder adquisitiva, de manera gradual hasta fin de año.

El ahorro fiscal en un principio será de $15,000 millones (122 millones de dólares) o el equivalente a un 0.05% del Producto Interno Bruto (PIB) anual e irá en ascenso a partir de 2023.

Pero uno de los datos sobresalientes es la creación de un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), al que todos los usuarios del país -con la excepción de los que cuentan con tarifa social- deberán entrar para demostrarle al Estado Nacional que consideran necesario que se les mantengan los subsidios.

Quien no necesite subsidio no se registrará para pedirlo. La reglamentación va a establecer cómo se comunica el incremento en tercios. Quien reclame no perderá el subsidio mientras lo tramita. Esperamos que ese trámite sea muy rápido", comentan en los despachos oficiales.